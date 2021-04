A cuánto hoy se consiguió el dólar en los bancos

El dólar oficial este martes se cotizó en los bancos entre los 97,75 pesos y 102,6 pesos la unidad (para la venta), según valores difundidos por el Banco Central de la República Argentina. El tipo de cambio minorista de referencia en la jornada de hoy fue de 92,033 pesos (comprador) y 98,33 (vendedor).

Mientras que el dólar ahorro o solidario (con el 65% de impuestos) hoy se consiguió en las entidades bancarias entre los 161,21 pesos y 168,30 pesos.

El dólar mayorista cotizó a un promedio de $ 92,62 por unidad, cuatro centavos arriba del cierre de ayer.

Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales totalizaron hoy poco más de US$ 140 millones, con lo que en abril acumula unos US$ 770 millones y en lo que va del año supera los US$ 3.000 millones. Con algo menos de volumen que ayer la plaza operó US$ 246,1 millones en el segmento de contado. No hubo operaciones en el mercado de futuros del MAE y se pactaron unos US$ 165 millones en el mercado de futuros Rofex.

A continuación, la cotización del dólar oficial y dólar ahorro o solidario en los bancos de la city porteña, y su evolución en los últimos 12 meses: