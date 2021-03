Buscan que la reactivación del tren a Chile también sea para pasajeros y turismo

El secretario general de la Federación Económica de Mendoza y gerente general del Consorcio Ferroviario Unión Pacífico (FCUP), Alejandro Orlando, destacó los trabajos para reactivar 1.400 kilómetros de vías y así impulsar el tren de cargas entre Buenos Aires y Mendoza con conexión al Pacífico, con una inversión de US$ 2.300 millones.



El consorcio busca reactivar el ramal ferroviario de la línea Sarmiento que unía Once (Buenos Aires) con General Alvear (Mendoza), y los tramos de General Alvear a San Rafael y Malargüe, de la línea San Martín, y de Monte Coman a Palmira, y de allí al Paso Libertadores.



"Es un trabajo arduo que lleva cerca de dos años y continuamos avanzando según el convenio con la UTE", compuesta por las empresas China Railway 17 TH Bureau Group Co. Ltd, China Energy Power Design Institute Co. Ltd y la argentina Energía Patagónica S.A., dijo Orlando.





El objetivo central es impulsar el corredor ferroviario a través de un sistema bimodal de cargas (tren y camión) que atraviesa el paralelo 33 y une el litoral Atlántico con los puertos del Pacífico, además de impulsar el transporte de pasajeros y el desarrollo de trenes turísticos.



Lo novedoso para este tipo de negocios, explicaron desde la FEM, "es que la UTE aporta al consorcio y al desarrollo de nuestro país la posibilidad de ejecutar la obra y conseguir la financiación necesaria para ello", dijo Orlando.



El proyecto integral abarca renovación de vías, señalamiento, comunicaciones, edificios de estaciones, playas, talleres, equipamiento, locomotoras, vagones y coches-motor, además de capacitación de personal para trabajar en cada fase del proyecto y en la futura operación ferroviaria.





Orlando recordó que se encuentra pendiente una nueva reunión con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, con quien el consorcio ya se reunió en forma presencial y virtual, y la conformación de una Mesa Ejecutiva de Trabajo entre la cartera, el Consorcio y la UTE.