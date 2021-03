Sony regala 10 juegos para PS4 y PS5, incluyendo Horizon Zero Dawn

En el marco de la pandemia de coronavirus, Sony amplió el programa Play at Home que comenzó el año pasado para que su comunidad de jugadores de PS4 y PS5 se queden en casa: regalará un pack de 10 juegos de Playstation, entre los que se destaca Horizon Zero Dawn.



La empresa de entretenimiento da la posibilidad de descargar el pack en formato digital sin cargo y no es un requisito excluyente estar suscripto a Playstation Plus. Una vez que los gamers lo soliciten, los juegos ya quedarán en sus catálogos para jugar cuando quieran.

Fuente: Vandal

El pack de 10 juegos se podrá descargar desde el próximo 25 de marzo hasta el 22 de abril inclusive. Este paquete estará disponible completamente gratis para PS4 y será retrocompatible con PS5.

Programa Play at Home

A raíz del aislamiento, la distancia social y la crisis económica, Sony decidió lanzar un movimiento para ayudar a sus gamers a atravesar este contexto de la mejor manera posible. Bajo la iniciativa Play at Home le regala juegos gratis a sus usuarios, aunque no estén registrados a Playstation Plus u otros servicios.

Comenzó en febrero del 2020 y el objetivo es que los usuarios jueguen desde sus casas. El único requisito es tener cuenta de Playstation y seguir estos pasos:

Entrar en la ficha del juego en la fecha en la que esté disponible, es decir, acceder al perfil en la Playstation Store, tanto en su web como en la consola.

Una vez dentro de la ficha, hacer clic en "Añadir a la biblioteca" que aparecerá cuando el juego esté en promoción.

Luego ya se podrá jugarlo, incluso pasada la promoción. Eso sí, el juego se debe añadir gratis en las fechas que dure su promo.

¿Qué es Horizon Zero Dawn?

Quienes se estén iniciando en el mundo gamer por ahí no conocen todos los títulos. "Horizon Zero Dawn" es uno de los juegos más aclamados de los últimos años: fue lanzado en 2016 y se trata de un juego de acción en tercera persona, donde el planeta Tierra se encuentra en un periodo posapocalíptico. El hombre casi ni existe y el mundo es dominado por robots en forma de dinosaurio.

Este juego es parte del pack gratuito que ofrece Sony para PS4 y será retrocompatible con PS5. Para los gamers hay una buena noticia: a fines de este año llegará "Horizon Forbidden West", la secuela de "Horizon Zero Dawn", para PS4 y PS5.

¿Cuáles son los otros 9 juegos que ofrecen?

Sony también ofrecerá de manera gratuita: