Nuevo golpe al bolsillo: confirmaron un "tarifazo" de electricidad en abril

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, afirmó hoy que "a partir de abril no va a haber una tarifa segmentada" para los usuarios del servicio, sino que "va a haber un aumento general".



El exinterventor del ENRE, consultado en radio El Destape sobre la posibilidad de una segmentación de la tarifa, admitió que "se puede hacer una segmentación tarifaria", aunque advirtió que "es un proceso complejo y gradual".



La actualización de las tarifas, aclaró Basualdo, "no va a impactar en el poder adquisitivo", mientras que, en adelante, "el camino no es el congelamiento ni el ajuste tarifario".





"Las tarifas no pueden ser un retroceso en el poder adquisitivo; se actualizarán algunos números de las tarifas, pero eso no va a impactar en el poder adquisitivo", remarcó el funcionario.



En ese sentido, detalló que "el aumento de tarifas va a estar por debajo del 29% de la inflación proyectada" para todo 2021.



Basualdo recordó por último que "el 29 y 30 de marzo tendrán lugar las audiencias públicas para la energía eléctrica" y que de este modo "estamos dejando atrás la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del Gobierno anterior".