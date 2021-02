J Balvin y Nike traen algo muy bueno para tus pies

Tener las propias Jordan by Nike es un antes y un después en la vida de cualquier artista. J Balvin lo consiguió. Solo recordemos su aparición en el Súper Bowl 2020, desafiado por J-Lo y Shakira, cuando el artista fue el invitado de lujo y parte del show de medio tiempo.

Se pudo ver que vistió las increíbles y nuevas zapatillas que diseñó junto a la marca Nike para que todo el mundo las conozca. Previo a dicho acontecimiento -en medio del show-, J Balvin hizo un adelanto en su Instagram luciendo sus zapatillas:

"FUENTE: Instagram J Balvin"

"Soy latino y orgulloso pero no nos pongan en una caja porque somos Globales. Tonight at Súper bowl I will reveal my jordan 1 - J Balvin collaboration. @jumpman23".



Hoy, podemos decir que son las zapatillas del 2021. Récord en ventas y siguen a la moda. J Balvin lo hizo junto a Nike y, aunque pasa el tiempo, el modelo sigue vigente.

Luego, en pleno vivo del show, Balvin compartió otra fotografía junto a su colega del reggaetón y oficialmente presentó sus nuevas Jordan. A partir del anuncio, diversos artistas lo felicitaron por su gran logro mundial. Entre los más destacados están: Arcángel y Mau, Ricky Martin y Cazzu.

"FUENTE: Instagram: J Balvin"

Air Jordan 1 de J Balvin

Estas AJ1 exclusivas llegaron de la mano de Nike. Por primera vez se vieron en el descanso de un gran espectáculo, en el mayor escenario del fútbol americano. Su diseño traen una combinación ecléctica de texturas, colores y estampados.

"FUENTE: Nike"

Este nuevo lanzamiento recrea el modelo original, pero esta vez viene de la mano en honor al cantante y productor colombiano J Balvin.

Un giro distintivo

El modelo rompió con las convenciones típicas de las líneas y le da un toque de energía increíble a cualquier look. Los colores de neón y los estampados personalizados con la cara sonriente de Balvin, le dan un giro distintivo a las nuevas Jordan de Nike.



Así también, en su interior los elementos visuales marcan un nuevo estilo a este modelo que viene con todo el color. Un diseño que los fanáticos de la marca y de Jordan estaban esperando.



Desde Nike aseguran que este lanzamiento marcará un antes y un después. Si eres de los que no llegaron al lanzamiento de este ejemplar modelo (que tuvo lugar el pasado 8 de diciembre) tenemos una buena noticia: en Farfetch aún se venden a 1.058 euros.