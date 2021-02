¿Zapatillas que nunca se estropean? Así son las Adidas Superstar Future Shell con diseño galáctico

Las Adidas Superstar fueron las zapatillas preferidas para jugar al básquet hace 50 años y uno de los modelos más icónicos que representan a la marca hasta hoy. Si bien se encuentra en el mercado hace décadas, ahora evolucionaron a un modelo que promete más comodidad: las Adidas Superstar Future Shell.



Esta nueva edición fue diseñada con la misma base tradicional de color blanco y tiene las tres rayas al costado de color coral, el mismo tono que lleva en el talón y se superpone con un azul grisáceo. Este azul también aparece a lo largo del modelo en finas líneas, mientras que el logo de la marca aparece igual que siempre: en la lengüeta y en el talón.



FUENTE: Revista GQ



Pero la característica puntual es casi invisible: se trata de una cobertura TPE translúcida e incolora, que recubre todo el modelo para protegerlo excepto en la suela. En la parte de abajo de las zapatillas tiene escrito las palabras "Future" y "Shell" en los mismos colores que el diseño. Un toque súper galáctico que vuelve a estas zapatillas un ícono a la hora de vestir.

Historia de las Adidas Superstar

Las Superstar nacieron en 1965 bajo el nombre Adidas Supergrip, con el objetivo de triunfar en el mundo del básquet. Los jugadores la elegían por la comodidad de su suela y la silueta ancha que permitían una gran flexibilidad dentro de la cancha. De hecho fue una de las preferidas de Kareem Abdul-Jabbar, un exbasquetbolista que jugó en Milwaukee Bucks y Los Angeles Lakers de la NBA.



FUENTE: hype beast

Si bien el diseño aportaba comodidad, su arranque no fue ideal ya que en ese momento la marca de zapatillas Converse dominaba el mercado del básquet con su material de lona y suela de goma. Sin embargo, sus modelos no eran del todo seguros ya que los jugadores solían lesionarse el tobillo y la rodilla.



Así fue como las Supergrip comenzaron a ofrecer un producto cada vez más seguro. En sus inicios, no tenían la puntera de goma: esta fue añadida por pedidos de los jugadores porque estaban expuestos a lesiones en los dedos del pie de parte de sus rivales. En consecuencia, la marca añadió la puntera dura, que se mantiene hasta hoy, y así aseguraba una mayor protección.



FUENTE: Revista GQ

Luego llegó la suela vulcanizada para un agarre mejor en la cancha, además de que era más económica para fabricar. Con estas dos características, el modelo fue evolucionando hasta que en 1969 nacieron las Adidas Superstar.



Fue en la década de los 80 cuando saltaron de la cancha de básquet hacia la calle y uno de los impulsores de esta nueva moda urbana fue Run-DMC, una banda de hip hop de Nueva York que influyó poderosamente en el desarrollo de este estilo musical, que lo usaba por ser cómodo y transgresor.



FUENTE: Pinterest

Espectaculares, muy cómodas y "tremendamente cancheras". Este modelo de Adidas te invita a darle a tu look un giro urbano y un toque galáctico. Algo que te distinguirá y demostrará que eres auténtico y creativo. ¿Te animas?