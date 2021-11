Consejos de Elon Musk para ser productivo

Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX y la persona más rica del mundo, envió un correo electrónico a sus empleados en el que detalló una serie de consejos a tener en cuenta para ser productivos en entornos profesionales.

Reducir las frecuencias de las reuniones

En numerosas empresas es normal llevar a cabo una serie de frecuentes reuniones para analizar el contexto actual y así poder continuar con el proceso de toma de decisiones. Para Musk, la cantidad debe ser la mínima indispensable: “La frecuencia de las reuniones debe disminuir rápidamente una vez que se haya resuelto el asunto urgente”.

Eliminar las juntas largas

Por otro lado, el popular emprendedor insiste en que “el exceso de reuniones es la plaga de las grandes empresas, y casi siempre empeora con el tiempo”, por lo que hay que “eliminar todas las reuniones largas, a menos que se esté seguro de que aportan valor a toda la audiencia”.

Abandonar las llamadas o reuniones cuando no hay nada que aportar

A su vez, cree que las llamadas o reuniones solo deben estar compuestas por personas que realmente aporten algo, si no es tu caso, debes irte: “Sal de una reunión o abandona una llamada en cuanto sea evidente que no estás aportando valor. No es de mala educación marcharse, pero sí lo es hacer que alguien se quede y pierda su tiempo”.

Simplificar la comunicación

Si bien está de moda utilizar términos en otros idiomas o mencionar conceptos complejos, Elon Musk indica que hay que tratar de hablar de la manera más sencilla posible para que la conversación sea fluida y rápida. “No utilices acrónimos o palabras sin sentido para designar objetos, programas o procesos en Tesla. En general, cualquier cosa que requiera una explicación inhibe la comunicación. No queremos que la gente tenga que memorizar un glosario solo para funcionar en Tesla”, comenta.

Eludir la cadena de mando de ser necesario

Aunque se supone que la cadena de mando existe para agilizar los procesos de una compañía, el exitoso multimillonario cree que “la comunicación debe viajar por el camino más corto necesario para realizar el trabajo, no a través de la cadena de mando”.

Tener sentido común

Además, expresa que el sentido común se encuentra por encima de cualquier clase de reglamento ridículo que solo existe como parte de una cultura empresarial burocrática. “Si seguir una norma de la empresa es obviamente ridículo en una situación concreta, entonces la norma debe cambiar”, afirma, y agrega: “En general, elige siempre el sentido común como guía”.

Tener una comunicación directa entre departamentos

Por último, Elon Musk está seguro de que la comunicación entre los diferentes departamentos de una corporación debe ser directa y no estar repleta de procesos que atenten contra la practicidad. “Una de las principales fuentes de problemas es la mala comunicación entre departamentos”, explica. “Si, para conseguir algo entre departamentos, un colaborador individual tiene que hablar con su gerente, que habla con un director, que habla con un vicepresidente, que habla con otro vicepresidente, que habla con un director, que habla con un gerente, que habla con alguien que hace el trabajo real, entonces sucederán cosas muy tontas. Debe permitirse que la gente hable directamente y haga lo correcto”, concluye.