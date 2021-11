Por qué dolarizar la economía argentina es una oportunidad

El economista Marcelo Romano presenta mañana su libro "Dolarizar", en el que propone justamente tomar esa medida para la economía argentina. Compara nuestra situación actual con la que vivió Ecuador hace 20 años y asegura que es una herramienta de acierto, dentro de una serie de otras medidas necesarias.

Para Romano dolarizar "es una oportunidad". Pero aclara que no se trata de lo que ocurrió con la convertibilidad, "eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy proponiendo, que es la dolarización total de la economía, donde perdemos definitivamente nuestra moneda, porque a mi entender el peso ya murió, y le demos paso a una única moneda, que la utilizaremos como una herramienta de estabilización y que además nos va a ayudar para contener el gasto fiscal, a ordenar las cuentas y a generar mucha previsibilidad en el mediano/largo plazo en nuestro país".

Como caso de éxito en una medida similar, nombró a Ecuador, un país que según el especialista tiene una economía que se puede comparar con Argentina. "Los grandes números marcan que en 2000 Ecuador tenía una inflación de 107% y en 2002, sólo 24 meses después, ese índice bajó al 8%. Hoy está en el 1% anual. Además, el salario mínimo real en dólares en Ecuador es de 400 dólares, mientras que en Argentina -si lo tomamos como referencia el Bolsa o el CCL- es de 140 dólares".

Además, Romano dijo que "cuando uno analiza la estabilidad que ha generado en Ecuador la dolarización, encuentra algo fenomenal. Porque desde que dolarizó su economía, sacando el 2020, sólo tuvieron recesión en 2016, mientras que en Argentina en los últimos 10 años tuvimos 6 recesiones económicas".

Alfredo Romano insiste en que "tenemos una moneda super devaluada y, si no es por el valor de la soja y de la materia primas, nosotros no hemos crecido ni en exportaciones ni en la calidad de lo que exportamos. Cada vez que Argentina devaluó para hacerse más competitivo siempre terminó en mayor recesión, mayor inflación y mayor devaluación de su moneda".

Para ejemplificar aquello, el economista mencionó que "en 2020 se emitieron más de 7 puntos del PBI y caímos casi 10 puntos en términos reales, con una inflación en el 52% anualizada y proyectada para el próximo en 60%, además tenemos una brecha con el tipo de cambio mentiroso que propone el Gobierno nacional del 100%, con lo cual Argentina va a tener que devaluar en algún momento y eso generará aún más recesión. Es 'el perro se muerde la cola' usar la devaluación como un mecanismo para generar competitividad en la economía argentina".

Consultado sobre si la dolarización no traería aparejada la pérdida de la soberanía nacional, Romano respondió: "No, porque únicamente es una herramienta monetaria y no mucho más. Ecuador dolariza unilateralmente y no tiene vínculo con la economía norteamericana".

De todos modos, el economista aclaró que la dolarización "no será el Messi de la economía argentina, que va a resolver todo, sino que es una cáscara que tiene que contener una sumatoria de medidas dentro del plano fiscal, monetario, comercial y bancario. Sino, no será exitosa".