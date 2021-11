Consultora lanzó una sombría predicción sobre el dólar blue

El precio del dólar blue sigue en la mira, debido a que -a pesar de los esfuerzos del Gobierno- mantiene su tendencia alcista y se acerca a los 200 pesos. Ahora, una consultora fundada por un conocido economista lanzó una sombría predicción que genera alarma.

Con el tipo de cambio libre arriba de los 200 pesos, muchos se preguntan cuál será el techo del dólar que se negocia en el mercado informal. El blue actualmente se vende a alrededor de 197 pesos, pero este precio, aseguran, no se mantendrá por mucho tiempo más.

Ahora, la consultora LCG advierte que la incertidumbre que rodea al dólar no se detiene, la tendencia alcista podría marcarse. LCG, fundada por Martín Lousteau, sacó un informe en el que se afirma que el dólar blue podría comenzar a aumentar de precio "de manera más violenta" en los próximos meses.

La consultora LCG fue fundada por Martín Lousteau.

La explicación no surge netamente de la parte económica, sino de la política. Para los economistas de la consultora, el discurso del oficialismo no da nada de calma a los mercados, y la sensación que reina es la de la improvisación en la toma de decisiones. "Estas semanas se espera que sean con más convulsión aún", expresa el informe, que además adelanta que no hay razón para pensar en un cambio radical de las expectativas.

Otro indicador que complicará que el Gobierno pueda calmar al dólar será la inflación, que cerrará el 2021 sobre el 50 por ciento. Esto lleva a una situación de "descontento y hartazgo" que seguirá tras las elecciones, un punto de inflexión que cada vez está más cerca. "Hay que abrocharse el cinturón", indican desde LCG.

La cotización del dólar blue

La calma que había parecido alcanzar el dólar blue tras las PASO no duró demasiado. Su precio estuvo cercano a los 185 pesos durante cerca de un mes, pero luego recuperó la tendencia alcista. Ahora, la duda es cuándo superará la barrera psicológica de los 200 pesos.

Durante la mañana del martes cotizó entre los 196.5 y los 197 pesos, aunque en algunos barrios porteños se llegó a vender a 198 pesos.

Para la compra se mantiene en 194 pesos. El dólar blue uno de los pocos al que pueden acceder los ahorristas que se vieron afectado por el cepo, que limita la compra mensual a 200 dólares, y tiene decenas de restricciones que complican a miles de personas.