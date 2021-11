Tras el salto del dólar MEP, así cerró el blue este martes

En la jornada en la que, ante la escasez de reservas el Banco Central dejó de subsidiar el dólar MEP y su cotización aumentó más de 13 pesos, el dólar blue se mantuvo estable y cerró el martes a $200, al igual que el lunes.

Asimismo, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $105,92, con una suba de cuatro centavos en relación al cierre de la víspera

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 1,2%, a $ 186,68, mientras que el MEP sube 5,3%, a $ 198,79, en el tramo final de la rueda.



En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de dos centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $100,29.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $137,78 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $174,77.



Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 50 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 396 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 79 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 860 millones.



Como dato relevante de la jornada, la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió hoy limitar las operaciones de valores negociables bajo ley argentina con liquidación en moneda extranjera con las que, normalmente, personas y empresas se hacen de dólares a través del mercado de capitales.



La nueva resolución establece que para contabilizar el límite máximo, que se mantendrá en 50 mil nominales semanales (equivalentes a unos US$ 17.000, aproximadamente), "las ventas de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares y emitidos bajo ley local con liquidación en moneda extranjera realizadas en el segmento Prioridad Precio-Tiempo (PPT), ya no podrán ser compensadas o neteadas con las compras de estos mismos activos con liquidación en moneda extranjera".



De esta forma, si bien no se afectará la operatoria diaria de inversores o ahorristas de menor volumen, sí afectará un esquema de compensación de los títulos que usaban de forma asidua algunas sociedades de bolsa locales.