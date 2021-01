El índice de salarios creció en noviembre por sexto mes consecutivo

El índice de salarios registró en noviembre un incremento del 3,3%, producto de un alza del 2,6% en los sueldos de los trabajadores privados, del 1,8% en los de los empleados públicos, y del 7,4 % en los ingresos de los empleados no registrados, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



De esta manera, el Índice registró su sexto mes de alza consecutiva, destacó el Ministerio de Economía al cuenta los números informados por el Indec.



La dinámica interanual fue impulsada por el sector privado no registrado que aceleró su crecimiento hasta 44,6% interanual (vs. 37,7% interanual en octubre).



En tanto, los salarios del sector privado registrado crecieron 34,3% interanual (vs. 34,4% interanual en octubre), y los del sector público 27,4% interanual (igual a octubre).



Dentro de los aumentos por cuotas paritarias del sector privado registrado aplicados en noviembre se destaca el aumento del 25% en el sector de la construcción y 10% para los trabajadores bancarios.



Por su parte, los textiles incorporaron una suma de $8.000 equivalente a un aumento del 24% en una categoría representativa, mientras que los encargados de edificio recibieron un aumento de 8%, los gráficos de 7%, los pasteleros de 6%, en alimentación y carne una mejora de 4%, y de 3% en químicos.

#DatoINDEC

El índice de salarios aumentó 3,3% en noviembre de 2020 respecto del mes previo y 34,1% interanual https://t.co/J3Q65zuQ6T pic.twitter.com/b9sx106TCu — INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 29, 2021

Respecto a la desaceleración en el crecimiento respecto de octubre, desde el Palacio de Hacienda dijeron que en el mes previo se aplicaron muchas cuotas paritarias, correspondientes a los gremios de Sanidad, Indumentaria, Plásticos, Textiles, Comercio, Gastronómicos, Calzado, Camioneros, Cuero, y Estaciones de servicio, al explicar la diferencia.



De esta manera, en los primeros once meses del año cerró con un alza del 30,7% en promedio producto de una suba del 32,2% en los sueldos de los trabajadores privados, del 23,8% en los de los empleados públicos, y de los 30,7% en los trabajadores no registrados, informó el organismo.

La inflación de noviembre había alcanzado al 3,2% y acumulado una suba de 35,8% a lo largo de once meses.



La Confederación General del Trabajo (CGT) le pidió este jueves una reunión formal al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, con la intención de conversar sobre el acuerdo de precios y salarios que propone el Gobierno.



La información del pedido de audiencia al ministro de Trabajo fue confirmada a Télam por Héctor Daer (Sanidad), uno de los dos secretarios generales de la CGT, cuya conducción se completa con el cosecretario general cegetista Carlos Acuña (trabajadores de estaciones de servicio).