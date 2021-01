Se perdieron casi 2 millones de empleos en el tercer trimestre del 2020

En medio de la pandemia de coronavirus y pese a la flexibilización de las actividades económicas, en el tercer trimestre del año pasado se destruyeron casi 2 millones de puestos de trabajo, lo que representó una caída del 9,2% respecto a igual período del 2019, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Entre los meses de julio y septiembre del 2020, el nivel de actividad económica se contrajo 11,4% frente a igual lapso de 2019, lo que arrojó un total de 18.848.000 empleos activos entre dichos meses, es decir una pérdida de 1.907.000 puestos laborales en comparación al mismo periodo del año anterior.

Dentro de ese universo laboral, el sector que resultó más perjudicado en medio de la pandemia fue el de los trabajadores no registrados o informales, que vio disminuir más de 900.000 empleos en un año (-18,8%) y sumó 3,9 millones de puestos.

Para el caso de los asalariados, el decreto nacional que establece la doble indemnización ante despidos arbitrarios no impidió que se destruyeran 355.000 puestos laborales entre julio y septiembre pasado (-3,3%), al contabilizarse 10,2 millones de empleados.

En tanto, los trabajadores no asalariados, que comprende a empleados temporarios o cuentapropistas, tuvieron una merma de 645.000 trabajadores (-12,2%) para alcanzar los 4,6 millones de puestos.

Junto a esta caída en la cantidad puestos de trabajo, también se verificó un descenso del 22,3% en el número de horas trabajadas, que sumaron 25.875 millones en el tercer trimestre de 2020. Sin embargo, y a diferencia de lo que pasó con los puestos de trabajo, no hubo diferencias significativas entre asalariados, registrados o no, y no asalariados, en la pérdida de horas de trabajo ya que todos registraron un descenso en torno al 22% interanual.

La tasa de desocupación alcanzaba al término del tercer trimestre del año el 11,7%, dos puntos por encima de igual período del 2019, según publicó la agencia de noticias Télam.