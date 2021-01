¿Dólar o bonos? Las mejores opciones para invertir pesos en verano

En el contexto de la peor crisis económica de la Argentina, quienes lograron acumular algunos pesos hacia fin de año tienen varias opciones para colocar sus ahorros en mecanismos de inversión durante este verano. Los canales para acceder al dólar continúan con severas limitaciones, por lo que los especialistas recomiendan refugiarse principalmente en alternativas defensivas, aunque también hay apuestas interesantes para los que deseen tomar mayores riesgos.

Con los controles de cambio rígidos que limitan la compra de divisas, hoy el acceso a dólares financieros es algo menos difícil que en septiembre pasado, lo que se convierte en una opción tentadora. Se trata del dólar MEP o dólar Bolsa, una operación completamente en blanco que se concreta comprando y vendiendo bonos. Al comprar Bonar 2030 con pesos, esperar las 48 horas obligatorias de parking prevista por la normativa y, cumplido ese plazo, revender esos títulos a cambio de dólares, los ahorristas afrontaban al 30 de diciembre un tipo de cambio de $139,99, más barato que el promedio de bancos y casas de cambio, que terminó en 147,26 pesos.

Para los especialistas, comprar dólares vía MEP es la mejor inversión a mediano y largo plazo. “En resumen, si el plazo en que se va a usar el dinero es menos de un mes, me quedaría en pesos. Si el plazo es un poco más largo, me iría a dólares”, explicó al portal Infobae la economista Lucía Pignani.

“Para un plazo mayor a un mes o los dos meses, ahí vería de acuerdo al nivel de riesgo. Aquellos que son conservadores, deberían ir al dólar MEP que es algo que considero que todos los individuos deberían hacer a partir de 2021, para empezar a familiarizarse con el mercado de capitales, que entiendan que no tiene mínimo, que el parking es de sólo 2 días cuando llegó a ser de cinco”, agregó la especialista.

Sin embargo, el dólar MEP no es accesible para todos, ya que el Gobierno estableció ciertos límites para su compra, como por ejemplo que no pueden operarlo quienes compraron el cupo de USD 200 mensual en bancos o casas de cambio en los 90 días previos a la operación, o que no tienen permitido el acceso quienes accedieron a refinanciamientos de cuotas de créditos, de resúmenes de tarjeta, créditos a tasa cero y otras formas de financiamiento blando, entre otros.

“El MEP, obviamente, el que pueda tiene que comprarlo. A menos de $140 tengo que admitir que me gusta aunque no sea propiamente una inversión, sino atesoramiento. Sobre todo viendo que el dólar paralelo empezó a repuntar en las últimas ruedas del año y que está más barato que el dólar solidario”, dijo por su parte José Bano de Invertir Online.

Otras alternativas

Para las personas y empresas que no puedan acceder a los dólares, no les queda otra que invertir en pesos y, en estos casos, la cobertura defensiva es la mejor opción. “Creo que la opción más atractiva para pasar el verano invertido en pesos es apostar por bonos ajustables por CER, ya que las tasas de interés nominales están por debajo de la inflación mientras estos bonos ofrecen un rendimiento levemente superior a la inflación”, opinó Adrián Yarde Buller de SBS.

“Los últimos datos ya mostraron una fuerte aceleración de la inflación y esperamos que eso continúe en los próximos meses, por lo que veo bastante valor en tomar protección. Una alternativa es ir a un fondo común de inversión que invierta en CER, ya que es un vehículo atractivo para canalizar este tipo de apuestas, ya que tiene una cartera diversificada con fuerte exposición a bonos ajustables por CER y capacidad para hacer apuestas tácticas en pesos cuando van surgiendo oportunidades atractivas”, comentó.

Para el caso de personas o empresas que no tengan un horizonte de inversión de muy largo plazo y sólo quieran proteger pesos de la marcha de la inflación, aunque sea parcialmente, hay distintas opciones.

“Sólo para plazos muy cortos, para quienes estén menos acostumbrados a operar con vehículos financieros sofisticados, recomendaría un plazo fijo. Pero para quienes ya estén habituados a operar con los productos que ofrecen bancos o agentes de Bolsa, recomendaría diversificar con fondos comunes de inversión que incluyen otros instrumentos que permiten mejores rendimientos. Por último, para quienes sean inversores más calificados diversificar entre lo que son Letras del Tesoro, Bonos CER, fondos de plazo fijo y cauciones, que muchos no las conocen, y que permiten colocar liquidez a muy corto plazo. Incluso hasta un día”, comentó Pignani.

La última variable a tener en cuenta es el “apetito por el riesgo”. Quizás un ahorrista está dispuesto a apostar una parte pequeña de su capital a una potencial ganancia importante y, para esos casos, hay alternativas que están empezando a ser del gusto de los analistas. “Sólo para inversores de perfil agresivo, porque es una opción de riesgo, yo ya estoy empezando a tomar bonos soberanos en dólares argentinos, en especial el Bonar 29 y el Bonar 38, sobre todo este último, que está en un precio muy bajo en comparación con el resto. No es que crea que se viene una mejora sustancial, pero creo que pocas cosas pueden estar peor y con muy poco -digamos, un acuerdo con el FMI- las subas pueden ser importantes. Si, por ejemplo, el riesgo país bajara a mil ya ganaste 30%”, dijo Bano.

Por último, las Cedear, certificados en pesos de inversiones en acciones que cotizan en moneda extranjera en el exterior, son toda una vía de ahorro para quienes quedaron acorralados en pesos a lo largo de 2020. “A la hora de asumir algo de riesgo lo que recomiendo es ir a Cedears que se operan en pesos pero que están atadas a la evolución del dólar contado con liquidación”, dijo Pignani.