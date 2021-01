¿2021 será el fin de las campañas con influencers?

Aunque muchos anuncian de forma apocalíptica el fin de las campañas con influencers para 2021, lo cierto es que se espera que para este año se observen algunas modificaciones en esta actividad propia del marketing.



El desafío en cuanto a esta forma de comunicación de las marcas presenta varias aristas. Una de ellas hace referencia a la obtención de los resultados esperados, aunque también influye la cuestión ética que el marketing de influencers presupone.



Como ejemplo de esto se puede mencionar el caso de España, que desde el 1° de enero cuenta con su propio “código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad”.

Influencers: ¿cuáles son los desafíos que implica para el marketing y la publicidad?

Hace muchos años, un famoso hombre de negocios dio una declaración que resume a la perfección el mundo de la actividad publicitaria. La frase, que se le atribuye a John Wanamaker, es la siguiente: “la mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia, el problema es que no sé qué mitad”.



En la actualidad, esto se puede aplicar en relación a la actividad publicitaria que tiene a los influencers como protagonistas y caras visibles de las marcas.



Si bien al principio muchas empresas se mostraban reacias en cuanto a la participación en redes sociales, es sabido que éstas llegaron para quedarse, por lo que las compañías se vieron en la necesidad de encontrar nuevas formas de llegar al público.



Hay casos exitosos y otros en los que la comunicación no funciona. Una de las variables que observan los profesionales es que en muchas ocasiones una mayor cantidad de seguidores en redes sociales no garantiza un óptimo vínculo de intercambio.



Otro inconveniente que se presenta como un desafío para el mundo actual de la publicidad y el marketing radica en que cada vez son más los influencers que cuentan con miles y millones de seguidores en las redes sociales. Esto genera una saturación del mercado, lo que aumenta la dificultad de lograr la tan ansiada eficacia comunicativa.



Por último, también se mantiene vigente la problemática vinculada al origen de los contenidos, es decir, a la necesidad de que el usuario pueda diferenciar de manera clara cuáles son orgánicos y cuáles promocionados.



2021: ¿cuáles serán las claves para las campañas con influencers?

Si bien no es algo estrictamente novedoso, una de las claves de cara al futuro del marketing con influencers radica en el vínculo entre éstos y los representantes de las marcas y las agencias de publicidad.



Se estima que la tendencia pasará a ser cada vez más personalizada, logrando identificar las fortalezas y oportunidades que ofrece cada influencer, de manera tal que su llegada a la audiencia dé los mejores resultados posibles.



Otra de las cosas que se espera es una mayor utilización de los “microinfluencers”, es decir, de aquellas personas que cuentan con entre 1000 y 40 mil seguidores en una sola red social, lo que se traduce en una mayor interacción con los mismos y en una oportunidad de crear contenido de calidad.