Islas del Pacífico: las más baratas y "covid free"

Hoy en día el concepto de “paraíso” probablemente presenta nuevos significados. En cuanto al turismo, ya no se aplica solamente con los escenarios naturales, sino que también se refiere a aquellos destinos en los que la covid-19 no es una amenaza. En esta ocasión, te comentamos cuáles son las islas del Pacífico que combinan ambas cosas y que, como si fuese poco, también son las más baratas.



Parece mentira, pero es verdad: aún quedan lugares en el mundo en los que el coronavirus no ha llegado. En el caso de estas islas, fue clave la reacción a tiempo de sus autoridades, determinando el cierre de fronteras y estimulando el cuidado interno de sus habitantes.



La noticia no es novedosa. Hace semanas que se sabe que las Islas Cook son uno de los pocos destinos del planeta en los que aún no se detectó ningún caso positivo de esta enfermedad.



Esto hace que estas islas del Pacífico sean uno de los puntos turísticos más buscados para las vacaciones. La buena noticia es que, de a poco, este Estado libre asociado de Nueva Zelanda va abriendo nuevamente sus fronteras y se prepara para recibir turistas después de mucho tiempo.

Islas Cook: un paraíso en pleno Océano Pacífico

Lo del coronavirus probablemente sea un detalle que quede chico cuando se observan los paradisíacos escenarios naturales que ofrecen las Islas Cook.



Además, las posibilidades son casi infinitas, ya que se trata de un total de 15 islas, la mayor de las cuales es la de Rarotonga. De hecho, allí se encuentra Avarua, la capital de la nación.



El paisaje en su totalidad es prácticamente un milagro. Aguas cristalinas, arenas suaves e impolutas y una hermosa variedad de fauna y vegetación hacen de las Islas Cook uno de los lugares que no deberías perderte por nada del mundo.





¿Qué es lo que hay que saber para ir a las Islas Cook?

En principio, la mejor época del año para ir es entre los meses de abril y octubre, ya que es cuando menos lluvias caen sobre las islas.

Más allá de esto, si se tiene en cuenta que la temperatura rara vez baja de los 20 grados centígrados, cualquier mes es ideal para ir a las Islas Cook.



Además, éstas cuentan con la ventaja de que son una de las más baratas, por lo que la idea de ir de vacaciones a este destino tiene sólo puntos positivos.



Es cierto que el viaje es largo y extenuante, pero las maravillas de estas islas volcánicas son tantas que rápidamente esto queda en segundo plano.