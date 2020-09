Supercepo: los 9 motivos por los que pueden prohibirte comprar dólares

En agosto más de cinco millones de personas compraron su cupo mensual de 200 dólares y encendieron todas las alarmas en el Banco Central. En septiembre parecía que iba a pasar lo mismo, pero el martes la entidad comandada por Miguel Ángel Pesce dispuso nuevas restricciones cambiarias para frenar la sangría de reservas.

Al dólar ahorro, que ya pagaba un 30% extra por el impuesto PAIS, se agregó un recargo adicional del 35% como anticipo de Ganancias y Bienes Personales. De esta manera, la cotización quedó en $131, equiparándose con el dólar blue, que dio un importante salto y superó los $145.

Son varios los motivos que inhabilitan para acceder al mercado de cambios oficial. A continuación los 9 más importantes:

Coleros digitales

El Banco Central inhabilitó los CUIT de 15.000 personas en agosto al detectar que abrieron cuentas en dólares -principalmente en bancos digitales- para usar el cupo mensual y transferirlo a un tercero. La sospecha de que compran a nombre de otros fue suficiente para prohibirles el acceso al mercado de cambios oficial.

Los que usan los dólares financieros

Quienes operan con el dólar CCL (contado con liquidación) o con el dólar MEP (dólar Bolsa), opciones legales que permiten adquirir divisas con la compra-venta de acciones y bonos, quedan inhabilitados para comprar el cupo de US$ 200 por 90 días.

Empleadores que recibieron el ATP

Los directivos de empresas que recibieron ayuda del Estado para el pago de sueldos fueron inhabilitados para operar con el dólar oficial durante 12 meses. La restricción no alcanza a los trabajadores de esas compañías.

Beneficiarios de planes sociales

Quienes perciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asignación Universal por Hijo (AUH), la tarjeta Alimentar u otro plan social del Gobierno ya no podrán usar su cupo de los US$ 200. A partir de ahora los bancos cruzarán datos con Anses para inhabilitarlos.

Los que no tienen ingresos en blanco

Con las nuevas restricciones, antes de abrir una caja de ahorro en dólares los bancos tendrán que comprobar si el cliente tiene ingresos que justifiquen que tenga poder de compra como para adquirir dólares. ​

Los que tienen créditos con cuotas congeladas

Esta nueva restricción alcanza a quienes tienen créditos hipotecarios o prendarios cuyas cuotas fueron congeladas al comienzo de la pandemia. Hasta que no se pongan al día no podrán usar el cupo de US$ 200. Tampoco pueden acceder al mercado de cambios los monotributistas que calificaron para los créditos a tasa cero que puso en marcha la AFIP hasta que no terminen de pagar las 12 cuotas del crédito recibido.

Los que refinanciaron los saldos de la tarjeta

En abril el Banco Central dispuso que los saldos que quedaran impagos de ese mes en las tarjetas de crédito serían refinanciados automáticamente con tres meses de gracia, a una tasa del 40% y se pagarían en 9 cuotas fijas. Muchos usuarios que ese mes pagaron lo que pudieron en medio de la cuarentena estricta, descubrieron al mes siguiente que habían entrado a la refinanciación automática. Y ahora se enteraron que no podrán comprar dólares hasta que no terminen de pagar todas las cuotas. Lo mismo pasa con los saldos impagos de septiembre, ya que el Banco Central decidió reeditar la medida este mes.

Los que comparten cuenta

Hasta la semana pasada, si dos o más personas eran titulares de una cuenta, cada uno podía comprar su cupo personal de US$ 200. Con las nuevas medidas, el BCRA considera solo un cupo por cuenta.

Los que gastaron con tarjeta más de US$ 200

A partir del 1 de septiembre, los gastos con tarjeta en dólares se computan dentro del cupo mensual de US$ 200. Entonces el que gastó US$ 20 en abonos de Spotify, Netflix y Apple, al mes siguiente podrá comprar solo US$ 180. Pero el que compró un celular por US$ 800 por ejemplo, no podrá comprar dólares por los próximos cuatro meses. La situación será más compleja cuando se habiliten los viajes al exterior, ya que los gastos realizados afuera pueden dejarte sin acceder al cupo durante varios meses.