Feinmann recargado: la burla al economista que aconsejaba no comprar dólares

Eduardo Feinmann se burló de un consultor que había aconsejado no comprar dólares e invertir en plazos fijos, argumentando que no habría aumento en el valor de la moneda extranjera.

Recordemos que con las nuevas restricciones en el cepo al dólar, el blue llegó a venderse este miércoles a 145 pesos.

Fiel a su estilo, el conductor posteó un video compartido por el director Juan José Campanella, en el que aparece el economista Juan Alberto Enrique con su fallido consejo. "El mercado financiero ya no quiere dólares, quiere renovar deuda en pesos. Por eso, insisto, el dólar no va seguir aumentando", decía el desatinado hombre.

"Insisto, el ministro Martín Guzmán y el secretario de Finanzas Diego Bastourre están manejando muy bien la economía", afirmó también el economista en cuestión.

Hacia el final del video, reiteró además su consejo de no volcarse a la divisa estadounidense: "La gente me pregunta: '¿Qué hago, Juan? ¿Compro dólares o hago un plazo fijo? Bueno, yo les tengo que decir que el dólar no va a aumentar, va a quedarse estable. De elegir, elijo un plazo fijo que te paga el 30 por ciento, encima con un dólar estable".

Feinmann compartió el clip de Campanella con un ácido comentario: "Un gurú este Juan".