Por qué desde hace 2 días está frenado el mercado de cambios

"Te ponen en la obligación de ir a chequear con la ANSeS y no te dan la vía para hacerlo porque es manual y acá todo es digital. Por eso hay como un feriado cambiario para el minorista para comprar los 200 dólares. Mientras no te digan cómo te conectás con la ANSeS, no le vemos salida y no sé cuándo se va a volver a operar".

Esto lo dijo un directivo de un banco de primera línea, consultado a la publicación cronista.com, en lo que ya es evidente desde hace dos días que se implementó el súpercepo: de la existencia de un virtual feriado cambiario para comprar cupo de dólar ahorro. Entre las nuevas normas para operar con dólares, una de ellas establece que antes de realizar una operación, los bancos y entidades financieras deben chequear una información con la ANSeS y este organismo no responde las consultar hechas por entidades financieras. "

Otro problema que se suma es que la AFIP no puso a disposición una web para hacer la consulta automática, como era antes de que se impusieran los 200 dólares al mes.

"Esa base automática no está disponible ni confirmaron que vaya a estgar. Si esa base no está entonces es una virtual prohibición. No se pueden transferir sin una consulta previa con ANSeS".

Y lo que está pasando, según destaca Cronista, es que al intentar comprar dólares online ya no se encuentrarn con la placa que mostraron los bancos el miércoles último, cuando alegaban que no se podía operar por los cambios que realizaban antes las medidas del BCRA". Pero al intentar concretar la operación aparece un cartel que avisa que no se puede concretar la misma.

Por su parte, ANSES acusa a los bancos de "no tener en tiempo y forma las cosas", ya que según este importante organismo "las prestaciones sociales se pagan vía bancaria. Tienen nombre y CBU de todos. Ellos parten de una falsa premisa: los más humildes no compran dólares. Es un tema de clase media, que no son beneficiarios sociales".

