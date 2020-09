Broda liquidó al Gobierno: "Es un progresismo raro, trata que todos seamos pobres"

El reconocido economista Miguel Ángel Broda criticó duramente al Gobierno de Alberto Fernández por las recientes medidas aplicadas en materia económica y realizó un duro diagnóstico sobre la intervención del Estado en el sector privado, algo que para él ahuyenta las inversiones.

"Esta pandemia pudo haber sido un gatillo para clarificarnos dónde estamos. La Argentina es un caso único en el mundo de un país que era rico y se hizo pobre. Cuando era estudiante, nos comparábamos con los Estados Unidos, Canadá o Australia. Hoy, nuestros vecinos están mejor que nosotros", analizó Broda.

El economista dio a entender que este Gobierno iguala a las personas hacia abajo. "El primer objetivo del programa económico explicitado en el presupuesto es la inclusión. Si uno tiene para comer y el otro no tiene nada, el objetivo es que ninguno de los dos tenga nada", remarcó con dureza.

"Por eso, está todo el mundo huyendo, el capital humano joven, el capital humano viejo. Va a ser muy difícil si no hay una reacción de nuestro liderazgo. Es un progresismo rarísimo, que trata que todos seamos pobres", ahondó Broda en su postulado sobre el estilo del gobierno que comanda Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Respecto a las recientes medidas sobre el dólar, el economista explicó lo que sucedió con un ejemplo muy coloquial. "Estábamos perdiendo reservas porque se puso el precio del tomate más bajo del que debe ser y hubo exceso de demanda de tomate. Se hizo lo necesario para poner más restricciones a la demanda de tomate", refelxionó Broda.

"Si yo hubiera sido ministro de Economía, primero me paro arriba de la mesa y le digo al presidente: 'como usted está, no sé si termina, voy cada cinco minutos al baño del estrés y nerviosismo de carecer de liderazgo", dijo Broda dando a entender que Alberto Fernández no es quien tiene la última palabra en el Gobierno.

Finalmente hizo una reflexión sobre la cultura del mérito y el esfuerzo. "Mi padre era rotisero. Yo creo en el mérito, me rompí el alma para ascender en la escala social y ahora tengo que estudiar astrología. Estamos en presencia de algo que da vuelta lo que era la Argentina y lo estamos agravando", cerró Broda en diálogo con Infobae.