Kicillof extendió por 7ª vez el plazo para reestructurar la deuda bonaerense

"La provincia de Buenos Aires informa que extiende el período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el próximo 9 de octubre", informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, conducido por Pablo López. Es que el viernes pasado venció la sexta prórroga del plazo de negociación que Buenos Aires inició el 23 de abril, cuando propuso cambiar 23 bonos -casi el 70% de la deuda bruta provincial- por títulos con un período de gracia de tres años, recorte del 55% en intereses y del 7% en capital, además de la extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años.

Con el anuncio de hoy es la séptima vez que la provincia gobernada por Axel Kicillof extiende el plazo de aceptación de su oferta de reestructuración de deuda por US$ 7.148 millones, una negociación que será clave para definir el futuro de los bonos que otras once provincias del país buscan renegociar. Kicillof explicó los motivos: "tenemos una deuda de US$ 7.000 millones y el 80% vence en los próximos cuatro años. Eso es impagable; entonces, la propuesta que se ha hecho es un perfil de vencimientos que nos permita comprometernos a algo que podamos pagar".

En la Provincia hay un problema financiero estructural. Para dar las mismas oportunidades en el acceso a la infraestructura social básica se necesita una mayor inversión. Para eso hay que redistribuir recursos.



Conversé con @ischargro por @C5N uD83DuDC47uD83CuDFFBhttps://t.co/2DgLI5OPAm — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 14, 2020

El foco pasa ahora por el futuro de las reestructuraciones que encaran una docena de provincias y que, encabezadas por Buenos Aires, buscan canjear más de US$ 13.000 millones con acreedores privados, atentas a las limitaciones que dejó el coronavirus en la recaudación de las arcas provinciales. Por su parte Mendoza también deberá anunciar los resultados de su proceso de negociación por una deuda de casi $ 600 millones que, al igual que Buenos Aires, el plazo venció el viernes.