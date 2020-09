Estafa en Mercadolibre: ofrecen productos de oferta para vaciarte la cuenta

Las ventas por internet han crecido mucho en este último tiempo, pero las estafas a clientes también han aumentado. Mercadolibre es uno de los blancos principales para estos engaños que terminan con las cuentas de las personas que compran productos vacías.

Se trata de vendedores que ofrecen productos a muy bajo precio. Según explica Infotechnology, ofrecen productos de $ 45.000 a 60.000 (en particular productos de alta demanda y alto costo, como PS4, Xbox, celulares de alta gama) publicados entre $ 7.000 y $ 15.000.

Los vendedores no están identificados y no aceptan retiro a domicilio, y piden transferir por Mercadopago el costo de envío que cuesta alrededor de $1.500. Al cobrar el envío extra, se efectúa una operación que no es aprobada por MercadoLibre, y esto hace que sea difícil reclamar. El consumidor, luego de pagar el envío aparte, no recibe nunca el producto.

Luego utilizan el DNI robado y retiran el efectivo por cajero. La plata de una cuenta de MercadoLibre se puede sacar por cajero usando la tarjeta emitida por la misma empresa. Fuente: Infotechnology