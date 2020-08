Empresas de EEUU buscan tener "más presencia" en el sector energético argentino

El Gobierno de Estados Unidos expresó hoy el interés de las empresas de su país por "estar más activas" en la Argentina y entablar un diálogo "más fluido" con el designado secretario de Energía, Darío Martínez, quien asumirá su cargo en las próximas horas.



Así lo expresó esta tarde la subsecretaria adjunta para Asia y la Américas de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, Elizabeht Urbanas, al participar de una conferencia sobre "La energía en proyección" organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham).



"Estamos muy ansiosos de dialogar con el nuevo secretario. Sabemos que tiene un gran conocimiento del sector energético y confiamos que todo va a funcionar bien" en la relación bilateral del sector energético, afirmó Urbanas en referencia a la designación de Martínez.



La funcionaria resaltó que se generó "una muy buena relación en los últimos años" entre ambos países y como tal está al tanto del potencial que tiene la Argentina en su sector energético, en particular en el desarrollo de su potencial hidrocarburífero.



En ese sentido, insistió en el interés de "hacer más fluido el diálogo con el nuevo secretario de Energía porque es muchísimo lo que se puede aprender el uno del otro en técnicas de producción y en políticas para trabajar en una mejora de los entornos de cada uno de los países".



"Hay empresas de Estados Unidos que quieren estar mas activas en la Argentina y esa ha sido la tendencia hasta ahora", afirmó Urbanas en el seminario que compartió junto a los ministros de Hidrocarburos de Neuquén, Alejandro Monteiro, y de Chubut, Martín Cerdá.



Para la subsecretaria estadounidense las empresas de su país "avanzaron en experiencia en nodos no convencionales, lo que permitirá ayudar muchísimo y aumentar la capacidad argentina" en el aprovechamiento de sus recursos.



"Las empresas estadounideses estén muy ansiosas para hacer eso, teniendo en cuenta que nuestros dos países tienen una explotación significativa de los no convencionales y la posibilidad de poder compartir experiencias" en ese terreno de la industria hidrocarburífera.