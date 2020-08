El BCRA sigue perdiendo dólares y crece el miedo por nuevos controles

La brecha cambiaria no para de agrandarse y en agosto el Banco Central (BCRA) ya vendió más dólares que en cualquier otro mes de la cuarentena. Los analistas consideran que si no se acelera el ritmo de devaluación, será inevitable endurecer los controles y el cepo cambiario.

El BCRA ya vendió este mes casi US$ 750 millones, bastante por encima de los US$ 572 millones que debió vender en julio. El Central se ve obligado a vender para no convalidar una aceleración en la suba del dólar. Pero la presión sobre el tipo de cambio crece. Mientras el dólar blue terminó la semana en $138 (muy cerca de su récord histórico de $140), el contado con liquidación marcó un nuevo récord al llegar a los $ 135.

Se trata de una suba de 4,7% en la semana contra 0,6% del mayorista ($ 73,58). La brecha (83,5%) quedó a un paso de su máximo histórico de 85%, mientras que el real brasileño tampoco colabora, con una depreciación del 3,4% durante la semana pasada.

ARGENTINA #Dolarhoy del 21-08-20 en pesos argentinos: Promedio $ 77.67 + 30% $ 100.97 / BNA $ 77.50 + 30% $ 100.75 / Promedio BCRA $ 77.798 / Mayorista $ 73.58 / CCL $ 133.84 / Blue $ 137.90 / Euro $ 89.78 / https://t.co/N2zpx505hQ pic.twitter.com/FD5K1vpF0x — Cotizacion-Dolar.com (@cotizacionhoy) August 21, 2020

Los especialistas ven como inevitable el endurecimiento del cepo de un momento a otro. Las reservas netas (que excluyen ítems como préstamos de organismos internacionales, el swap con China, y los encajes de los depósitos en dólares) son de US$ 8.400 millones sobre un total de US$ 43.115 millones. Además, US$ 4.000 millones no son líquidos, es decir, no están disponibles para intervenir en el mercado, ya que se encuentran invertidas en oro.

Otra opción que manejan los especialistas es que el BCRA termine sincerando el dólar oficial. En enero de 2014, con Kicillof en el Ministerio de Economía, el dólar se devaluó un 30% de un día para el otro.

También se estaría considerando un aumento del impuesto PAIS, que actualmente se ubica en el 30% en la compra de cada dólar, para así evitar quitar el dólar "solidario".