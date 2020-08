El dólar contado con liquidación, ¿puede bajar?: qué dicen los especialistas

El contado con liquidación (CCL) este jueves volvió a marcar un nuevo récord al cerrar en $132,94, lo que deja una brecha de 80,8% con el mayorista, que se situó en $73,53. Por su parte, el dólar blue avanzó 1,49% hasta llegar a los $136.

Mientras que el dólar oficial minorista subió 7 centavos y finalizó la jornada en $77,77, motivo por el que el dólar turista (el oficial más el 30% del impuesto país) cerró en $101,10.

“Nosotros seguimos creyendo que el contado con liquidación a $130 es muy caro”, indicó a Ámbito López Alfaro, con la expectativa de que el valor se acomode una vez finalizado el canje con los bonistas.

"Una parte de la suba que viene teniendo el CCL tiene que ver con la compra de bonos en dólares (AY24 y AO20) para luego canjear por bonos en pesos, y otra parte con el contexto internacional y el dólar disparándose en Brasil. Latinoamérica está muy salido de flujos y eso se tiene que revertir cuando empiecen a aparecer datos positivos en relación al Coronavirus", indicó Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment.

Federico Furiase, director de EcoGo, recordó que “el tipo de cambio real implícito en el dólar CCL está por arriba del tipo de cambio real de overshooting que tuvimos en los primeros meses de 2002. Hoy no hay flujo hacia los bonos en dólares y tenés un excedente de pesos que se dolariza vía bonos, presionando sobre la brecha, en un contexto de caída en las reservas netas".

Por su parte, el analista de Clave Bursátil Martín Eduardo Genero también relacionó lo que está pasando con el CCL a la caída del real, aunque no fue optimista respecto de una baja. “Las tendencias del CCL están fuertemente alcistas en los tres niveles posibles (corto, mediano y largo plazo). Desde lo técnico, no veo ningún elemento que sugiera una corrección. La devaluación en Brasil ejerce presión al alza. Y, teniendo en cuenta que el dólar en Brasil estaba 4 reales en enero de este año, podemos pensar en cierto atraso del dólar oficial en Argentina, que ha subido mucho menos de lo que ha subido la moneda brasileña. Con este contexto regional, sumado al frente local, con exceso de pesos en la plaza y rumores de desarme de posiciones por parte de fondos, no hay respiro a la expectativas del CCL”. Fuente: Ámbito