Rodolfo Suarez advirtió que la Fiesta de la Vendimia 2021 podría no hacerse

El gobernador Rodolfo Suarez adelantó que la Fiesta de la Vendimia 2021 está en duda producto de la pandemia de coronavirus. Si bien la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri, había advertido que podía suceder, es la primera vez que el jefe de Estado provincial se pronuncia al respecto.

Suarez habló de la Vendimia luego de participar de una entrega de viviendas en Junín y dio a entender que es casi un hecho que la Fiesta máxima de los mendocinos no se realizará el año que viene.

"La vendimia tiene un trabajo que esta época del año ya comienza. No vamos a gastar plata de los mendocinos ante una hipótesis de si se pude hacer o no. Todos los indicadores dicen que no vamos a poder hacer la Vendimia", explicó Suarez.

La explicación del Gobernador apela a la lógica, ya que el calendario vendimial es mucho más amplio que el fin de semana final en la que se realizan la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto Central.

Si bien se habla de una posible vacuna para los primeros meses del 2021, las actividades vendimiales deberían estar comenzando, ya que para diciembre habitualmente inician las fiestas departamentales. Previo a eso están todos los actos distritales, sumado a la presentación de la imagen, la elección del guión, y más aspectos fundamentales para la obra final.

Si bien Suarez aseguró que se tomarán un tiempo más para definir, todo parece indicar que Mendoza no tendrá su Fiesta 2021.