Carlos Melconian: "No estamos cerca de la hiperinflación"

El economista Carlos Melconian esgrimió su particular análisis sobre la situación en la que se encuentra la economía argentina y opinó sobre las medidas dispuestas por el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.

"He escuchado funcionarios del Gobierno decir que no hay inflación, un disparate total porque está completamente contenida. En la otra vereda, están los que dicen que nos vamos a la híper. No estamos ni en la esquina de la híper", aseguró el economista, que estuvo de invitado en el programa Somos Nosotros de La Nación+.

Melconian agregó que el Gobierno subestima los principales temas económicos. "No asusten con la híper porque hay que hacer mucho lío para llegar a eso, pero digo, simultáneamente, no subestimen el quilombo que tenemos", advirtió.

Para Melconian, la Argentina venía "atada con alambres" cuando sobrevino la pandemia. El país recurrió a la emisión monetaria y, a pesar de que Melconian reconoció que "el mundo imprimió mucho billete", resaltó que la diferencia es que "el argentino no quiere a su moneda".

"El país está coqueteando con un régimen inflacionario y con un saltito en la moneda. En los últimos cinco meses de control severo del dólar, está clarito que hay un problema y que no lo resuelve la policía. Hay una subestimación de los temas macroeconómicos de la Argentina, de la libertad de elegir la moneda de la sociedad", concluyó su análisis Melconian.