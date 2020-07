Durísimo análisis de Broda: "Argentina tiene una inflación incontrolable"

El economista Miguel Ángel Broda hizo un duro diagnóstico de la situación económica argentina, y consideró que hay un "enorme desequilibrio macro" en el país.

"La Argentina crece 8 veces menos que el promedio de América Latina, tiene una inflación incontrolable y la verdad que estamos en una situación heredada, pero enorme de desequilibrio macro", expresó Broda, y destacó que la situación produce que "se fuguen capitales, cerebros y que no se crea empleo".

Broda destacó tres puntos que perjudicaron al país: "La sequía, las PASO, que fueron muy importantes en la incertidumbre de la Argentina, y ahora la pandemia". En este punto hizo foco en se refirió a la caída récord del nivel de actividad, provocada por la pandemia, la cual sostuvo se observó claramente en la baja del 27% que se dio en abril, según destacó La Nación.

"No tenemos la menor idea de cómo vamos a salir y la verdad es que estamos ante un punto de inflexión. La Argentina es el ejemplo del país con más desorden macro y que menos crece en el mundo. Necesitamos 390 días para duplicar el ingreso per cápita. Si no nos hace reaccionar esto... No solo tropezamos con la misma piedra, sino con la misma cantera", remarcó.

Con respecto al avance del coronavirus en el país, señaló que el número de enfermos viene creciendo y, por otro lado, apuntó contra una demora en los testeos, rastreos e instrumentos digitales para detectar los casos. "En ese contexto veo que el país no sabe cómo salir. Cuando uno compara la Argentina con el resto del mundo ve que el virus no está retrocediendo. Algo parecido le sucede a Ruanda", sostuvo.