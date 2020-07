Argentina es uno de los países más afectados por la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus. Los primeros datos sobre el impacto de la crisis muestran que el efecto ha sido mucho más duro en nuestro país que en el resto de los países de la región.

Entre los países que dieron a conocer sus datos de actividad de abril, el peor mes en la historia desde que se empezó a publicar la actual serie de actividad económica en 1993, se puede comparar la distinta suerte que corrió cada uno.

Según números recopilados por el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), entre las economías de la región más afectadas a nivel económico se destaca por encima de todo el resto el desempeño de Perú. En términos interanuales, el Producto Bruto Interno cayó 40% interanual en abril.

En esa lista de países con datos disponibles, la Argentina se ubica segunda entre las que más perdieron. El derrumbe de 26,4% interanual que registró el Indec a través de su Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de abril fue el más grande de la historia.

La actividad económica descendió 17,5% en abril de 2020 respecto del mes previo y 26,4% interanual

Colombia y México, por su parte, mostraron retrocesos del 20% en comparación con mismo mes del año pasado. Brasil, mientras tanto, se contrajo 14% en el mismo período, mientras que Chile cayó 12%.

Algunos países ya publicaron sus datos de mayo. Chile fue uno de ellos y el informe mostró que la economía cayó más en ese mes que en abril: se desplomó 15,3%. Esto fue después de que el gobierno trasandino tuviera que disponer una cuarentena más estricta en Santiago ante un crecimiento acelerado de los casos de coronavirus.

Los especialistas coinciden en que hay tres factores que hay que seguir para saber cómo puede afectar la pandemia a la actividad. Uno es el avance de la enfermedad en sí, si se descontrola no se puede evitar una caída de la economía. Otro es la duración y la intensidad de la cuarentena. El tercer factor es el tamaño de los paquetes fiscales y monetarios que pueden aplicar los países para limitar el impacto. El paquete de estímulo argentino es pequeño porque no tiene la posibilidad de acceder al mercado para financiarse, no tiene ahorro y no tiene superávit fiscal. El país tuvo que recurrir a la emisión monetaria y el paquete es de 2% a 4% del PBI. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se acerca al 14% del PBI.

Tomando la caída de la actividad mensual, la Argentina es la que más cae con el 17,5% de retroceso que sufrió la actividad en abril en comparación con marzo. En la misma lógica, México cayó en abril 17,3%, Colombia 14,4%, Brasil 9,7% y Chile 8,7%.

El informe mundial de perspectivas del FMI (WEO) ubica a la Argentina entre las que más van a sufrir en la región, con un 9,9% de caída, pero no a nivel global. España e Italia, por caso, tienen bajas pronosticadas del 12,8%. EEUU, una caída de 8%. En el otro extremo, pero muy cerca, Uruguay caerá apenas 1,5%, según el FMI. Sin embargo, la mayoría de los especialistas coincide en que la caída de Argentina superará los dos dígitos y será uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus.