Estiman impacto "leve" de la pandemia en grandes mineras

La minería, a nivel mundial, tiene que enfocarse en las consecuencias a largo plazo de la pandemia por la enfermedad del coronavirus, ya hoy se encuentra en una situación en el que las 40 compañías más grandes del mundo del sector, gracias al buen manejo financiero durante 2019, principalmente, están recibiendo un impacto "leve", según señala el informe Mine 2020.

A pesar de esta perspectiva positiva, el informe advierte que estas compañías deberán adaptarse a los impactos a largo plazo causados ​​por COVID-19 y sugiere un cambio hacia la localización en las cadenas de suministro y capitalizarse con adquisiciones más pequeñas en los mercados locales, según el estudio difundido por el sitio especializado pwc.com. Y aconseja que deberían aprovechar su relativa estabilidad para adoptar estrategias tendientes a mitigar los riesgos económicos y sociales".

Según PWC, la inversión de capital aumentó 11% a US$ 61.000 millones en el ejercicio 2019, mientras que en 2020 se ralentizó, "lo que liberará flujos de efectivo y dará a las mineras la posibilidad de pagar dividendos si decidieran hacerlo". Si bien el informe dice que "no se espera que se celebren muchas transacciones significativas" destaca que las condiciones actuales les facilitan a las principales compañías mineras "la posibilidad de capitalizarse con adquisiciones más pequeñas en sus mercados locales".

En 2019 las mayores corporaciones mineras aumentaron sus ingresos un 4%, a US$ 692.000 millones, y la capitalización de mercado se incrementó un 19%, a US$ 898.000 millones, aunque desde ese momento se redujo a US$ 752.000 millones, al 30 de abril de 2020.

Por otra parte, como es de suponer, el impacto del covid-19 en la industria minera ha sido desparejo a nivel global, como lo muestra este mapa del informe:

En detalle, la situación en las 40 principales compañías mineras del mundo:

Fuentes consultadas: Télam y pwc.com