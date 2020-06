Estiman que cerrarán 350.000 locales en el AMBA

Según la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina (Fedecamaras), la vuelta a la “fase uno” de la cuarentena podría significar que unos 350.000 negocios del Área Metropolitana de Buenos Aires cierren.

“Es el tiro de gracia a la actividad comercial”, dijo el titular de la entidad, Rubén Manusovich. “Es un error cerrar los negocios de barrio y los que están sobre avenidas y galerías; tiene que existir un punto intermedio, un protocolo estricto, tomar la temperatura, exigir el tapabocas, limitar las personas en las puertas de los locales, pero no clausurar la actividad”.

“Hay una situación de angustia y desesperación, muchos comerciantes, cuando los habilitaron compraron mercadería y ahora no la puede vender, se van a fundir”, agregó e insistió en que “respetamos a los epidemiólogos, pero ellos no pueden manejar la economía del país, el sector productivo y comercial de las Pymes, tiene que ser escuchado, no ser un mero espectador de este quebranto generalizado, nos dicen que es cuarentena o muerte, pero lo que nos mata es la cuarentena”, indicó.

Desde el ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad recordaron que “a partir de las 0 horas del miércoles 1º de julio, sólo podrán funcionar aquellos comercios esenciales que son los que estaban habilitados en el primer decreto del aislamiento social, preventivo y obligatorio del 20 de marzo; y también los bancos”, pero aclaró que “continuarán las modalidades de delivery y de retiro de comida en los locales gastronómicos para aliviar el impacto en algunos comercios”.

Se estima que hay entre 130.000 y 150.000 locales comerciales en el AMBA y que solo 50.000 (que son los mercados, supermercados, ferreterías, farmacias y veterinarias) podrán seguir funcionando.

Si bien el paso a fase dos y tres permitió el reinicio de muchas actividades, la Federación Económica de Buenos Aires señaló que 18.000 locales de la ciudad cerraron definitivamente, y aseguró que la vuelta a la “fase uno” significará el cierre de otros 10.000.

Por su parte desde el ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, argumentaron que “el Gobierno nacional dará apoyo para acompañar a los comerciantes en esta situación y se complementará con medidas desde la Ciudad, que se irán detallando en los próximos días”.

Desde Fedecámaras enviaron al presidente de la Nación, al gabinete y a las cámaras de Diputados y Senadores un plan de salvataje de comerciantes y empresarios Pyme mediante la creación de un “Ingreso Productivo de Emergencia”, “De lo contrario en julio más de 100.000 pequeños comercios y empresas van a desaparecer, sin poder trabajar no se pueden pagar alquileres, tarifas, sueldos y menos aguinaldo”, advirtió Manusovich.

Fuente: Infobae