“La Argentina va a caer el doble que el promedio mundial”

Sin duda alguna, el impacto de la pandemia del Covid-19 está haciendo estragos en la economía mundial, pero para el economista Marcos Buscaglia, “el mundo va a un choque colosal, pero en la Argentina será peor”.

En diálogo con Marcelo Longobardi, el ex economista jefe de América Latina en Bank of America Merrill Lynch en Nueva York y actual socio de Alberdi Partners, Buscaglia "la Argentina va a caer el doble del promedio mundial. Si no hay cambio de políticas económicasl tal vez se recupere menos que el mundo el año que viene".

"Las restricciones cambiarias impuestas el último día de mayo fueron un gran golpe para la economía durante junio, le agregaron mucha incertidumbre”.

“El mundo va a un choque. Esto es una crisis en el mundo, no es un problema solo de Argentina. El mundo probablemente esté contrayéndose 5% este año. La economía global, cuando se miraba las proyecciones del Fondo Monetario pre coronavirus, estaba pronosticando un crecimiento de 3%”, evaluó.

Marcos Buscaglia.

“Lo que pasa es que acá -agregó- son los temas adicionales que hacen que sea más grave que en la mayoría de las economías. La caída del PBI local en 2020 y la recuperación 2021, si no hay cambios en la política económica del Gobierno, va a provocar que la caída de la de la Argentina de las más graves de la región”.

Este gráfico muestra los servicios de deuda (intereses y amortizaciones) de las 3 propuestas, en miles de millones de dólares. Las diferencias son mínimas. Si nos llevan al default sería por ideología pura. pic.twitter.com/VYvBd71TfW — marcos buscaglia (@MarcosBuscaglia) June 18, 2020

Para Buscaglia, hay una crisis muy grande a nivel global, pero que en el país se agrava por cuestiones simbólicas y prácticas: "manejo de la pandemia, Vicentin y las restricciones cambiarias kafkianas. Una economía no puede funcionar sin importaciones. Y está el tema de la deuda que debería haber estado resuelto hace mucho tiempo. Fue un manejo demasiado académico. Un negociador con más experiencia para marzo hubiera tenido terminada esta negociación de la deuda”.

Como efecto inevitable de este duro cuadro de situación, el economista pronostica un fuerte aumento del desempleo : "Va a ser un espectáculo duro. A pesar de todo esto veo una luz de optimismo. Creo que estos experimentos son tan extremos y tan minoritarios, la chavización de la economía es tan minoritaria, la mayoría de los argentinos queremos otra cosa, más allá de las diferencias. De esto va a salir algo superador donde la mayoría de los argentinos nos podamos poner de acuerdo”.

Fuente: Infobae y Mitre