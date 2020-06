Claudio Loser prevé un acuerdo entre Argentina y los acreedores

El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) del hemisferio Occidental Claudio Loser proyectó hoy que la Argentina alcanzará un acuerdo con los acreedores durante el corriente mes de junio.



"El hecho de que los plazos se corren quiere decir que se sigue trabajando, está bien, las distancias se han reducido, pienso por otra parte que la declaración del Fondo, aunque un poco extraña, a mi juicio es positiva, va a ayudar a la Argentina, pero espero que haya una solución, no se si para el 12 (de junio) pero este mes sí", dijo Loser.



Señaló que "en los últimos minutos de una negociación de la deuda siempre es muy tensa y eso es lo que está pasando".



Acerca de las declaraciones del FMI dadas a conocer ayer, Loser dijo que no recuerda "una situación de este tipo" del organismo de apoyo a un país en medio de una negociación para reestructurar la deuda.



"El Fondo puede haber hecho declaraciones, uno podía declarar en su momento qué es lo que se podía hacer pero era normalmente en el contexto de una negociación con el FMI, pero nunca recuerdo algo de este tipo, lo cual no quiere decir que esté mal, está bien", sostuvo el economista argentino.



"Lo que está diciendo el Fondo es algo así como que esto es bajo los supuestos de que haya un ordenamiento fiscal, no en el corto plazo pero que haya un cierto ordenamiento y un proceso de re estructuración institucional interno", consideró.



Acerca del déficit fiscal, sostuvo que "Estados Unidos saca un paquete de estimulo en situaciones dramáticas de 10% del PIB, no se le puede decir a Argentina que lleve el déficit a cero".



"Hoy las circunstancias son distintas en Argentina y en el mundo", concluyó.