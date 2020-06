Buena noticia para los adjudicatarios de créditos UVA

Prolongó hasta el 30 de setiembre el periodo en el que las entidades no pueden cargar intereses punitorios sobre los montos no pagados de créditos concedidos. De esta manera, los saldos impagos de los préstamos cuyas cuotas vencen entre el 1 de abril y el 30 de setiembre, no pagarán intereses.