El nuevo puesto en las empresas que paga casi $700 mil por mes: ¿qué hacen?

Los empleos que tienen que ver con la tecnología y avances digitales siguen siendo de los mejores pagos en el país y el mundo, y un nuevo puesto se presenta como el más atractivo para quienes desean insertarse en el sector tech. Se trata del puesto de Chief of Digital Office o Jefe Digital.

En pocas palabras, quien se desempeñe en este puesto es el director digital de una empresa. Su trabajo será adaptar a la compañía a las prácticas 2.0, y la ayudará a no quedarse atrás con los continuos cambios que se dan en el mundo digital. Esto no sólo tiene que ver con el uso de redes sociales o el software que se utiliza, si no que además estará encargado de analizar e implementar todo lo que esté relacionado con lo digital dentro de la empresa.

Si bien es el responsable de orientar todas las estrategias digitales de la compañía, el CDO no se encarga directamente de las estrategias en redes sociales o las campañas de marketing digital. Tampoco tiene que ver con el Jefe de Información Digital, quien busca mejorar el rendimiento de la empresa mediante la tecnología.

La importancia de este nuevo puesto, según reporta un artículo de InfoTechnology, radica en que suple una faltante de peso: antes, las empresas pensaban que con un encargado de marketing digital y uno de redes sociales tenía todas sus necesidades digitales cubiertas, pero era así como quedaban atrás cuando la tecnología comenzaba a cambiar.

Sobre el currículum que debe tener un CDO, se destaca la importancia de tener mucha experiencia en el terreno digital, con conocimientos de ecommerce, analítica, conversión web, marketing, social media, Internet y gestión empresarial. Entre sus inquietudes debe destacarse la formación continua, porque es imprescindible mantenerse actualizado para no quedar atrás en las nuevas tendencias.

Este puesto ya paga más de 200 mil dólares anuales en Estados Unidos.

La expectativa es que la demanda para este tipo de profesionales crezca durante los años venideros. En Estados Unidos sus sueldos van desde los 45 mil dólares anuales a más de 200 mil. El promedio, según la empresa Glassdoor, es de 117 mil dólares al año, es decir, que en pesos cobrarían cerca de 750 mil por mes.