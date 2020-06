No se sabe si habrá temporada de esquí en Mendoza

Por la falta de nieve el esquí ya viene golpeado desde 2019. Ese año, en Mendoza, Los Puquios cerró la temporada tras funcionar casi dos semanas. Y por "razones derivadas del estado de emergencia sanitaria local, provincial y nacional a raíz de la pandemia de la Covid-19", Las Leñas decidió en mayo último no abrir este invierno. Por el mismo motivo tampoco abrirá este invierno La Hoya en Chubut. ¿Qué va a pasar con Penitentes y Los Puquios?

Si este fuese un año normal arrancaría el fin de semana largo que empieza el viernes. No es el caso. Un importante operador turístico, consultado por MDZ, afirmó que hasta el momento no hay señales de que abran, Y la respuesta desde el Ministerio de Turismo que conduce Mariana Juri es que para el resto de los centros de esquí de la provincia es muy difícil trabajar solo para el turismo interno, es decir, para mendocinos; hay reuniones y la semana que viene se volverá a plantear esta discusión con los referentes de los centros invernales. Es decir, como viene ocurriendo con las actividades en esta pandemia, mucho dependerá del día a día.

"Va a ser una temporada difícil y complicada. Lo que hablamos hoy, mañana puede cambiar de manera absoluta. La realidad es que la única certeza que tenemos es la incertidumbre”, afirmó Carlos Torres Garcia, titular de la Cámara Argentina de Centros de Ski a una publicación especializada.

¿Ir a Chile, entonces? El panorama allí es bastante similar al de Mendoza. "Estamos a tres semanas de julio y por el momento no se ve que las fronteras de Chile vayan a abrirse", afirmó Ricardo Margulis, gerente general de Valle Nevado. En ese país la escasez de nieve también debilitó al sector y a la actividad durante 2019, considerado el año más seco desde que se conocen los registros de lluvia en ese país..En declaraciones publicadas en emol.cl revela el temor de los operadores turísticos y dueños de centros invernales de Chile (y también de Argentina): "La sequía nos dejó ingresos menores a los presupuestados y una caja menor a la esperada, y cuando pensábamos que este invierno nos íbamos a desquitar llega la pandemia y nos pone un signo de interrogación bien grande. el peor escenario sería que no nos dejen operar o que las cuarentenas se extiendan tanto que no podamos abrir y ese escenario sería terrible"

La situación en centros invernales de las provincias patagónicas es que están dispuestos a abrir aplicando protocolos específicos para la actividad. De hecho, los de Neuquén y Río Negro ya han presentado protocolos para una gradual apertura de sus pistas de esquí y algunos centros ya están vendiendo promociones para la actual temporada. De todos modos es llamativo la falta de información en los perfiles de Twitter y Facebook de gran parte de los centros de esquí, tanto de Mendoza como del país.

Este fin de semana largo no habrá actividad en los centros de esquí de Mendoza y habrá que esperar una semana más para ver si Turismo y dueños de centros invernales -menos Las Leñas, que no vuelve atrás con lo decidio a fines de mayo- encuentran una salida que hasta el momento se ve difícil, ya que la alternativa de abrir solo para los mendocinos no convence.

