La nieve ya llegó a Malargüe, pero Las Leñas no abrirá este invierno por el coronavirus

El centro de deportes invernales del Valle de Las Leñas, ubicado en el departamento de Malargüe, cuya villa cabecera se encuentra a 420 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, anunció oficialmente que no procederá a su apertura en la próxima temporada invernal a causa del coronavirus.



En un comunicado oficial de la empresa operadora del centro de deportes de invierno, informaron que la decisión se tomó por "razones de fuerza mayor no imputables a la empresa" sino derivadas "del estado de emergencia sanitaria local, provincial y nacional a raíz de la pandemia de la Covid-19".



La situación se agrava "por la especiales características del lugar de trabajo, que lo convierten en este contexto en zona de alto riesgo", agregaron.



Por tal motivo, el centro de deportes invernales "notifica e informa que no están dadas las condiciones para la apertura de la temporada de invierno 2020, estando obligado a atender esta situación con la mayor responsabilidad y en salvaguarda de sus trabajadores y público en general”.



Floridor Gonzalez, presidente de la Asociación Malargüina de Turismo (Amatur), admitió en un charla que "hoy hemos sido golpeados por esta noticia, que en gran parte la esperábamos, aunque lógicamente el anhelo era que no fuera así, y esto significa otro revés económico y nos afecta a todos los malargüinos, que en el invierno en gran medida somos ‘leña-dependientes’”.





Y en ese sentido agregó que “nos movemos alrededor del complejo”, y explicó que “hay que sumarle la cantidad de personal dependiente del Valle de las Leñas que va a estar ocioso, que son empleados temporales que no van a poder asistir a trabajar”.



“Yo estuve hablando días atrás con Sebastián Otegui, gerente comercial del Valle de Las Leñas, donde teníamos la secreta esperanza de poder trabajar con un radio de 800 kilómetros a la redonda del centro de esquí, siempre y cuando las medidas se flexibilizaran, tanto desde nación como de la provincia", precisó.



"Pero esto -añadió- no tiene miras de ocurrir, y en consecuencia sería un grave riesgo habilitar el centro, tal cual lo expresa la firma”.



“Es terriblemente nocivo para Malargüe, donde tenemos cerrado todo el sector hotelero y gastronómico desde el 15 de marzo, que es uno de los rubros que va a ser de los más perjudicados y que más va a tardar en ponerse en marcha nuevamente”, lamentó el dirigente de la cámara turística del sur provincial.