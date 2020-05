La mitad del personal de bares y restaurantes puede perder el trabajo

Desde la semana que viene podría flexibilizarse la cuarentena y habría más actividad comercial. El sector gastronómico es uno de los más golpeados por el aislamiento y el futuro es incierto.

Fernando Barbera es un dirigente empresario que es referente del sector. En diálogo con MDZ Radio aseguró que la sitaución es dramática y que aún permitiendo que haya actividad para "retirar en el lugar", no alcanzará. Por eso cree que si no hay un plan de emergencia, el 40% de los locales corre peligro y el 50% del personal podría perder su empleo por la crisis.

Para Barbera el sistema de "retiro en tienda" generaría solo un 10% de la facturación habitual y no permite el trabajo de muchas de las personas que forman parte de los equipos gastronómicos. "Es racional que se piense en que esto comience a funcionar de a poco, pero tenemos que saber si se va a mantener las ayudas para el pago de sueldos. Si no lo que va a ocurrir es un gran número de desempleo porque no se van a poder asumir los costos salariales", dijo Barbera.

El empresario estimó que hasta el mes de octubre no se va a poder llegar al punto de equilibrio. "Lo que le sucede al empresario gastronómico es que no ve la otra orilla. No se anima a pedir crédito y sigue generando deuda", dijo en diálogo con MDZ Radio.

Barbera también señaló que están trabajando en una serie de protocolos en conjunto con en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo para asegurar la salud del personal y los clientes. Por otro lado, señaló que han hecho una petición a los legisladores nacionales por Mendoza para que se avance en una ley de Emergencia. Dijo que se necesitan créditos para invertir y para pagar los sueldos de los trabajadores. "Estimamos que hay un 40% de comercios que no podrán abrir sus puertas si no reciben ayuda económica", dijo Barbera.

El titular de AEHGA indicó que el sector de la gastronomía no tiene grandes posibilidades de reconversión. La única opción es sacar personal. Aclaró que se estima que de acá a diciembre no se utilizará el 50% del personal.

Escuchá la entrevista completa acá