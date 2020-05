La tragedia humana detrás de la crisis que causó el coronavirus: "Desarmando años de trabajo"

María Bianchi es una emprendedora que le puso un rostro a la crisis que está causando la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, al mostrar cómo terminaba de desarmar su negocio, tras "años de trabajo".

"Acá cerrando mi negocio. Acá desarmando años de trabajo. Acá fundida", escribió en su cuenta personal de Twitter la joven de 34 años. Su local de Recoleta no pudo sobrevivir a años de recesión que culminaron en una crisis inusitada por la pandemia, que obligó a parar la actividad de manera total durante meses.

En su mensaje, que obtuvo miles de reacciones en Twitter, aseguró que su experiencia fue vivida "en carne propia". "Nadie me la contó. Nadie me inventó nada", escribió, y publicó una foto de cómo terminaba de limpiar su local de la mercadería que no pudo vender.

En carne propia. Nadie me la contó. Nadie me inventó nada.



Acá cerrando mi negocio. Acá desarmando años de trabajo.

Acá fundida. pic.twitter.com/9GhIi8LGMj — Mery uD83DuDE0E (uD83CuDF4BuD83DuDC0D) #uni2 (@Berlinabia) May 28, 2020

Según contó al portal Infobae, su negocio, Carmelia, funcionó bien durante los primeros dos años, cuando consiguió llegar a los 130.000 pesos de ganancias. Pero los impuestos, el alquiler y los servicios comenzaron a ponerla en aprietos, ya que llegó a pagar $46.000 en un mes.

En febrero, viendo que la situación no mejoraba, puso el local a la venta, y encontró un comprador, pero el decreto de la cuarentena le puso fin a cualquier transacción, por lo que se vio obligada a poner en venta todo su catálogo online, y también los muebles que tenía en su negocio.

Yo cerré y vacíe mí oficina entre sábado y domingo, y entregue las llaves el martes. El alma en el piso. uD83DuDE14 — como te ven te tratan (@te_tratan) May 28, 2020

Por todo esto, la joven identificada con la ideología liberal consideró que la cuarentena obligatoria "es anticonstitucional" y no descartó irse de Argentina: "Es anticonstitucional no dejar a los argentinos circular por las calles, ni trabajar. Yo no tengo hijos, soy soltera, tengo ciertas ventajas en relación a otras personas que pueden estar pasándola peor, pero si no consigo trabajo no descarto irme del país".