Subió el superávit comercial a US$ 1.411 millones en abril

En un contexto adverso por la crisis económica a raíz de la pandemia de coronavirus, el intercambio comercial de abril dejó un superávit de US$ 1.411 millones, por encima de US$1.165 millones registrados en igual mes del año pasado, producto de una caída en los precios y las cantidades exportadas e importadas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las exportaciones alcanzaron el mes pasado un total de US$ 4.329 millones, 18,9% por debajo de la marca alcanzada el mismo periodo del año pasado, mientras que las importaciones totalizaron los US$ 2.918 millones, con una merma del 30,1% interanual.

La caída en la facturación de las exportaciones fue producto de un descenso del 6,7% en los precios, a lo que se le sumó un retroceso del 13% en las cantidades vendidas. En tanto, por el lado de las compras al exterior, el derrumbe fue resultado de la combinación de una baja del 3,6% en el precio y del 27,5% en las cantidades.

Si bien todos los rubros exportados mostraron bajas en sus precios, el más significativo fue el retroceso del 53,5% en “Combustible y energía”, a pesar de que el volumen de venta aumentó 41,7% en abril. La facturación de este último rubro alcanzó los US$ 244 millones, monto que explicó el 6% del total vendido al exterior. Ello se explicaría en buena parte por la caída del precio internacional del barril crudo, que osciló por debajo de los US$ 20 buena parte del mes pasado.

#DatoINDEC

Comercio exterior: en el 1° cuatrimestre de 2020, la exportación bajó 10,1% interanual, y la importación, 21,5%. La balanza acumuló un superávit de US$ 4.720 millones https://t.co/Euwq1LABXj pic.twitter.com/Aj8rIqIyy8 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 27, 2020

Por su parte, las exportaciones de productos primarios aumentaron 10,8% de manera interanual, para sumar US$ 1.565 millones, equivalente al 36% de la facturación total. En este caso, las cantidades se incrementaron 13,9%, lo cual pudo compensar la baja del 0,2% en los precios.

Las exportaciones de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) disminuyeron 2,7%, para sumar US$ 1.815 millones (42 % del total) producto de una baja del 2,2% en las cantidades y del 0,5% en los precios, a la vez que las exportaciones de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) cayeron 58,3%, como resultado de una baja de 57,1% en cantidades y de 2,8% en precios para sumar US$ 706 millones.

En el primer cuatrimestre del año, las exportaciones sumaron US$ 17.541 millones, un 10% menos que lo registrado en igual período del año pasado, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 12.821 millones, con un retroceso del 21,5%, lo que dejó un superávit de US$ 4.720 millones, por sobre los US$ 3.168 millones de enero-abril del año pasado.

En este marco de caída en los precios y los volúmenes transados, la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici) estimó que el intercambio de Argentina con el mundo se verá afectado en los próximos meses por la disminución en las compras de sus principales socios comerciales. Esa performance se enmarca en la situación actual de pandemia de coronavirus, que "impacta fuertemente en el comercio internacional, con caída en precios y volúmenes comerciados que refleja el freno en las principales economías del mundo", evaluó la Aaici a través de un documento.

En base a las proyecciones, la economía de Brasil, el principal socio comercial de Argentina, caerá este año alrededor del 5%, mientras que China crecerá alrededor del 1% pero con una recuperación recién al final del año, y Estados Unidos cerraría con una baja del 5%, entre otros.