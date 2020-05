El dólar blue subió 3 pesos y cerró a $129, pero cayeron los dólares bursátiles

Tras las medidas restrictivas anunciadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para las cotizaciones del mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) marcó una caída de 5,4% respecto del viernes, hasta los $107,77. El dólar blue, en tanto, avanzó tres pesos respecto de la última jornada hábil y cerró el martes a $129.

En la rueda de hoy, el dólar MEP también operaba en baja, en este caso de 5,4%, en $103,95 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó nueve centavos y finalizó en $68,27.

Por su parte, dólar oficial cerró hoy en un promedio de $70,60 para la venta al público, con un incremento marginal de dos centavos respecto del viernes. De esa manera, con el recargo del 30% contemplado en el Impuesto PAIS, el dólar "solidario" culminó la rueda en un valor final de $91,78.



Las cotizaciones bursátiles tuvieron su debut luego de que en la jornada de ayer la CNV dispusiera un plazo mínimo de tenencia de cinco días hábiles como requisito para dar curso a operaciones de títulos con liquidación en dólares o para efectuar transferencias a entidades depositarias del exterior.



La medida busca aplicar un freno a las operaciones de cambio de pesos a dólares a través de bonos soberanos valuados en ambas monedas, conocida como dólar Medio Electrónico de Pago (MEP), que registró un salto en la brecha cambiaria con el dólar oficial de cerca del 80% en las últimas semanas.



De esta forma, ante la compra de un título con liquidación en pesos habrá que esperar cinco días hábiles si se pretende venderlo con liquidación en dólares o transferirlo al exterior, tanto para personas humanas como para personas jurídicas.



La nueva disposición estableció que el plazo mínimo no se aplicará para aquellos títulos que se compren y vendan en dólares en jurisdicción extranjera o local.



Consultada por el impacto en la cotización del dólar bursátil, Mariela Díaz Romero, economista senior de Econviews, dijo que la baja se debe a que “se sumaron restricciones adicionales a las ya existentes para la operatoria de dólar financiero”.



Al respecto, la economista señaló que el CCL y el MEP “mostraron un desplome de más del 6% hasta niveles de AR$107 y 103, implicando brechas con el oficial del 57%-51% respectivamente”.



Sin embargo, Díaz Romero aclaró que esta baja se concentró en la operatoria con el bono AY24, “en tanto que para otras especies la cotización implícita subió levemente”.



Por su parte, Gustavo Quintana analista de PR Corredores de Cambio, indicó que el inicio de la última semana de mayo no exhibió diferencias en la estrategia de corrección del tipo de cambio mayorista instrumentada por el BCRA, que “volvió a deslizar los precios nueve centavos como en el final de la semana pasada”.



El analista resaltó que hubo una “leve mejora en el flujo de ingresos privados” que acompañaron al BCRA para abastecer los pedidos de compra autorizados”.



El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S214 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.