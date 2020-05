El dólar blue subió a $126 pero cerró la semana con una caída de 13 pesos

El dólar blue cerró una semana de fuerte caída, cotizando a $126, lo que marca una suba de un peso respecto del jueves pero un retroceso de 13 pesos comparando con el viernes pasado. El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vendía a $113,79 (-3,1%).

En el mercado bursátil, el dólar bolsa o MEP cotizaba a $ 110,40 (-3,5%). En el sector mayorista, la moneda estadounidense ganó nueve centavos y finalizó a $68,18, mientras que en el balance semanal subió 45 centavos (+0,66%).

En cuando al dólar oficial, para la venta al público cerró hoy a $70,58 promedio, con una suba marginal de 20 centavos respecto de la víspera, y en la semana avanzó 52 centavos (+0,74%). El dolar "solidario" con el recargo de 30% por el Impuesto PAIS culminó a $91,75.



Consultado por la baja en la cotización del dólar MEP y el CCL, jefe de Investigación de Bull Market Brokers, dijo que en el mercado hubo un mal entendimiento del acuerdo entre el BCRA con la FED.



“La FED, desde hace un mes, viene celebrando acuerdos de pases con todos los bancos centrales del mundo. Si tenés bonos del tesoro americano, en vez de venderlo por mercado porque no tienen liquidez, la FED te los toma y te da dólares”, precisó el especialista.



Para Mazza, Argentina tiene muy poco de las reservas en títulos a descuento y capitalizables de Estados Unidos.



“Es una operación neutra en realidad. No es dinero fresco. No es una línea de crédito. No es una capitalización. Es un pase. Eso sumado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que sigue dolarizando saldos en dólares contra pesos aceleró la baja del CCL. Mayo volvió a foja cero y el ´blue´ está jugando otro partido”, concluyó.



A su turno, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que la corrección experimentada por el dólar mayorista en esta semana “repite la magnitud del ajuste de las últimas tres semanas”.



Por último, Sebastián Centurión, de ABC Mercado de Cambios, resaltó que la entidad monetaria habría vendido alrededor de US$ 60 millones en la rueda de hoy, “acumulando en la semana ventas en el entorno de los 300 millones de dólares”.



El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S176 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.