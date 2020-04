Burgueño: "La posición de Fernández será la de obedecer a los sanitaristas"

En Uno Nunca Sabe (MDZ Radio), el periodista Carlos Burgueño definió con tres frases la Argentina que arranca desde el próximo lunes, cuando concluya la cuarentena: una, que "las actividades que van a abrir van a tener gusto a poco" y dos, que "la posición de Alberto Fernández será obedecer a los sanitaristas". ¿Por qué? Porque el presidente "no quiere que en Argentina se replique lo de España, Italia y Estados Unidos. No quiere en Argentina grandes cifras de muertos por coronavirus" como sí sucede en los tres países mencionados. Y se suma una tercera frase: "habrá más novedades en la industria que en los servicios".

El análisis de Carlos Burgueño, en frases:

"Gusto a poco en las actividades que van a abrir.Habrá más novedades en la industria que en los servicios".

"El poder lo tienen el presidente y el grupo de sanitaristas. El que decide es el presidente en base de lo que le dicen los sanitaristas (o los científicos)".

"No quiere Fernández que en Argentina se replique lo de España, Italia y Estados Unidos".

"Esta crisis no tiene líderes. No tener como referente al presidente del país más poderoso del mundo significa que no tenés un norte".

"La Cámara de Comercio planteó que abran los shoppings con capacidad del 50%, con la mitad del personal trabajando, con un empleado por cada 20 metros cuadrados. Y los comercios en general con las mismas características. La gastronomía con el 50% de su capacidad y con reservas. Hubo objeciones de sanitaristas".

"Construcción: grandes obras, no. Sólo algunos permisos de construcción individual y la obra pública".

"Se va a habilitar a pleno el delivery".

"El Gobierno está muy contento con Mercado Pago".

"Las concesionarias de autos le pidieron al presidente reabrir. ¿Sanitaristas qué le dicen al presidente? Si entra una persona infectada y toca un auto, ¿qué hacer? Es difícil".

"Talleres mecánicos y lubricentros en estaciones de servicios, el temor es si se aglomera la gente en esos lugares. Toda idea choca con el no de los sanitaristas Y la posición de Alberto Fernández será obedecer a los sanitaristas".

Cuidado de personas y de niños: los sanitaristas dijeron que no

"El que vuelva a trabajar lo hará en otro horario. Es probable que la industria trabaje más temprano para evitar que coincida con otras actividades en el uso del transporte público2.

"El Rapipago es probable que reabra".

Escuchá el audio completo en MDZ Radio: