Hay más de 300.000 trabajadores afectados por despidos y reducción salarial

Los despidos, suspensiones y reducciones salariales afectaron a 309.672 trabajadores en la Argentina durante el primer mes de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

De acuerdo al trabajo, entre el 15 de marzo y el 15 de abril se registraron 5.386 despidos, 7.223 suspensiones, 3.070 casos de atraso en el pago de salarios, 54.030 reducciones salariales, 8.480 suspensiones y 231.483 acuerdos entre partes para la reducción de haberes.

Pese a las cifras, desde el CEPA aseguraron que más allá de "la crítica situación por la que transita el país a raíz de la pandemia del coronavirus, no se percibe en el período seleccionado una cantidad numerosa de casos de despidos", de los cuales el 60% se concentra en cuatro casos, por lo que "a primera vista resulta evidente que el Decreto 329 (que prohibió los despidos sin causa o por falta o disminución de trabajo) ha tenido efecto".

"El gobierno apuesta fuerte a que no quiebren las empresas y que la cantidad de despidos no sea significativa (para) que los impactos de esta pandemia no signifiquen un cambio aún más duradero e irreversible en el mercado de trabajo", resaltó el CEPA, una consultora fuertemente vinculada al oficialismo y dirigida por el economista y militante kirchnerista Hernán Letcher.

Según el informe, los despidos y suspensiones se incrementaron en abril, y casi duplicaron los casos de marzo (de 23 a 41 casos), acompañados por un proceso similar en los trabajadores afectados (de 4.716 a 7.893), impulsado por las suspensiones. Asimismo, la amplia mayoría (58%) corresponden al sector servicios, seguido por construcción (19%), industria (14%), comercio (5%) y sector primario (4%).

¿Qué hacen los países frente a la pandemia? Según nuestro análisis, hay 3 políticas que se repiten a nivel global, y todas ellas descansan en la inyección de recursos estatales:

1- Paquetes fiscales.

2- Garantías de créditos.

En el caso de los casos de riesgo salarial (atraso en el pago, casos de reducción salarial, suspensiones con reducción salarial y acuerdos con gremios) se produce un "salto fenomenal" en la primera quincena de abril pasando de 9 a 81 casos, afectando a 9.830 trabajadores en marzo y 287.233 trabajadores en abril.

Por sector, se observa que en Comercio no se percibe un "incremento sensible" de despidos y prevalecen los casos de reducciones salariales, particularmente en comercios de expendio de comidas, y suspensiones con reducción salarial, en venta de electrodomésticos y casas de venta de productos deportivos.