A quiénes alcanzará y cuánto se recaudará con el impuesto a las grandes fortunas

En medio de la crisis por la pandemia de coronavirus, parece cada vez más cercana la creación de un nuevo impuesto, en este caso a las grandes fortunas, con la que el Gobierno nacional buscará obtener recursos con los que equilibrar la balanza producto de la caída en la recaudación.

Luego de reunirse con el presidente Alberto Fernández, el diputado Carlos Heller, quien junto a Máximo Kirchner son los creadores del proyecto, dio detalles acerca de a quiénes alcanzará el impuesto y cuánto se espera recaudar con el mismo.

Según el legislador, el impuesto alcanzará a 12.000 personas y con ello se podrían recaudar 3.000 millones de dólares, con los cuáles el país podría "hacer frente a la crisis luego de que la recaudación cayera un 29%".

"Esto no es una campaña de persecución contra nadie. Acá hay una necesidad imperiosa de conseguir recursos y estamos buscando dónde pueden estar esos recursos, sin que le cambie a nadie su condición de vida y que a la vez sirva para resolver los problemas de la otra punta, donde las demandas son infinitas", afirmó Heller, en declaraciones a La 990 Radio.

Por otra parte, agregó: "Este propósito no tiene nombres propios. Este proyecto busca recursos. En los datos con los que trabajamos no hay un solo nombre propio. No vamos a la caza de nadie".

Según los cálculos, será alcanzado por el impuesto el 1,1% de los contribuyentes que aportan a los bienes personales, y de solamente el 0,08% de la población económica activa.

Por otra parte, el impuesto será progresivo y no se cobrará a todos de la misma manera. Habrá diferentes categorías según el patrimonio: entre 3 y 5 millones de dólares; entre U$S 5 y 10 millones; de U$S10 a 50 millones; desde U$S50 hasta 100 millones y el último tramo que llegará hasta los U$S500 millones.

Por último Heller dijo que el proyecto "no está terminado" y que para su aprobación se necesita "la habilitación de los canales que lo hagan posible. No lo podemos tratar por los diarios o por las radios. Tenemos que encontrar un método legitimado".