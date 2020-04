Desmienten que los inquilinos no paguen alquileres: "La mora es del 5%"

Ante la información de una asociación que señalaba que casi la mitad de los inquilinos no pagó la cuota de alquiler en abril debido a las medidas de aislamiento social, los corredores inmobiliarios salieron a desmentir esa cifra y aseguraron que la mora real es del 5%.

Según un sondeo elaborado por la Federación de Inquilinos Nacional, el 41,9% de las personas que habitan una vivienda bajo la modalidad de alquiler no pudo pagar la cuota de este mes debido, en su mayoría, a la pérdida de sus fuentes laborales. En tanto que el 58,4% de los encuestados reconoció que percibió menos ingresos respecto de marzo. A su vez, la organización denunció que el 51% de los inquilinos no recibió un CBU para realizar transferencia bancaria y que la mayoría de las inmobiliarias mantenía contratos de locación en negro.

Estanislao Puelles, presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza (CCPIM), indicó en cambio que por medio de otra encuesta a 300 inmobiliarias mendocinas, se determinó que "la mora en los alquileres está en el orden del 5% en la provincia", lo que marca "diferencias abismales con los datos de esta agrupación". "Si bien antes la mora estaba en el 1% y ahora con la pandemia subió al 5%, todavía es un número muy bajo", resaltó en comunicación con MDZ.

A su vez, Puelles afirmó que esta situación en Mendoza es similar a la del resto del país: "Hablé con los presidentes de los Colegios Inmobiliarios de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y concuerdan que la mora en los alquileres de sus jurisdicciones está en el 5% o menos".

"Lo que dice Gervasio Muñoz (titular de la Federación de Inquilinos Nacional) es absolutamente perjudicial para los inquilinos, porque cuando un propietario ve este tipo de noticias, lo primero que hace es retirar su inmueble para alquilar, reduciéndose la oferta de viviendas y aumentando los precios de los alquileres", reflexionó .

Respecto a que los inquilinos no reciben un CBU para pagar, Puelles aseveró que "en la mayoría de los casos, los pagos se están realizando por transferencia bancaria, ya que el 80% de los propietarios accedieron a facilitar sus números de cuenta", mientras que "todavía hay algunos locatarios que no nos han pasado sus CBU, pero creo que ya lo harán". En ese sentido, remarcó que "muchos de ellos son jubilados que tienen un departamento pequeño alquilado y no poseen cuenta bancaria, por lo que prefieren esperar a que termine la cuarentena para cobrar en efectivo".

"Lo único que podemos hacer desde las inmobiliarias es pedirle al locatario que nos facilite su CBU y número de cuenta para que el inquilino pueda abonar la cuota del alquiler", añadió.

El presidente del CCPIM también desmintió que las inmobiliarias facturen contratos en negro: "Quien tiene que declarar el alquiler y dichos ingresos generados por la actividad ante la AFIP es el propietario, ya que las inmobiliarias no somos los sujetos obligados a blanquear los alquileres porque no está entre nuestras facultades, e incluso nos desfavorece la informalidad en los contratos".

Por otro lado, Puelles hizo referencia a las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández para los alquileres, que incluyen el congelamiento de las cuotas y la prórroga automática de los contratos por 180 días: "Estuvimos de acuerdo y apoyamos el decreto al entender que es una medida excepcional, más allá que no deja de ser una intervención del Estado en contratos entre particulares. Pero en realidad, esto no nos ha beneficiado en nada e incluso nos ha perjudicado porque no podemos hacer renovaciones ni redactar nuevos contratos durante seis meses, por lo que no cobramos honorarios".