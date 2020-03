Bancos: "No hay peligro de corrida financiera"

En MDZ Radio, el periodista Carlos Burgueño analizó lo que fue el "día 1" de la Argentina con emergencia sanitaria por el coronavirus y describió al temor de ahorristas en los bancos como una "psicosis financiera" . Descartó problemas económicos en las instituciones bancarias y también se refirió a una caída del valor de los bonos de la deuda argentina y de acciones de compañías, como el caso de Disney.

Bancos. "Hay psicosis financiera, temor de los bancos se queden con la plata. No hay peligro de corrida financiera. Se corre más riesgo de contagiarse de coronavirus que de perder los ahorros. Esto pasa porque cuando hay noticias de bancos, con restricciones y horarios, empieza el temor de la idea de que los bancos se van a quedar con la plata".

Alternativa. "Hoy se puede pagar los servicios con home banking: desde la luz y el gas hasta la cuota del club. Algunos abuelos les puede costar usar una página del home banking".

Empresarios. "Estamos todos tratando de acomodarnos. A los empresarios si ven que hay empleados con dificultades para adaptarse a esta situación por el tema de los chicos en casa. Que la empresa se ponga el hombro y no sea garca con ese empleado. Si el que no va a trabajar pierde el trabajo es que no estamos colaborando. También hay empresarios que están a la altura de las circunstancias e inclusive, adelante del Estado. Desde ayer hay teletrabajo en todo lo que se pueda. No es fácil trasladar tu oficina a tu casa, pero es necesario. Hay que acomodarse a eso. Y también hay un sistema rotativo de gente que trabaja en la casa".

Deuda y +. "Los bonos argentinos están valiendo al 30% y ni los fondos buitres los compran. Disney hoy vale 50% menos que hace 15 días. En Francia Macron, que es de centro derecha, dispuso una rebaja masiva de impuestos".

Escucha el audio completo: