El presidente de Aerolíneas afirma que la encontraron sobreendeudada

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, aseguró que al asumir su gestión en diciembre último, encontró "una compañía sobre endeudada, con una deuda muy grande con proveedores, y con deuda bancaria contraída para gastos corrientes".



En diálogo con Télam, Ceriani puntualizó: "Nosotros la deuda bancaria que contrajimos fue para comprar flota, por lo que se compensaba con el crecimiento del activo que permitía reparar esa deuda".



"Hoy no hay un activo que permita reparar esa deuda y entonces la situación de la compañía ha empeorado. Ese peso de la deuda es muy fuerte, porque no están los recursos productivos para poder pagarla. Parecido a lo que le pasa al país a nivel nacional", sentenció el titular de Aerolíneas.



Explicó que existe, además, "un pasivo oculto, que no se ve, y que son dos: uno el tema de las millas, que no es plata, pero que son asientos que hay que otorgar a los pasajeros, pero que no se cobran y eso quita capacidad de venta y recursos; y por el otro, un problema con el mantenimiento, que no se hizo durante años, que hay que hacer ahora y es un cuello de botella".



En ese sentido, destacó sobre todo lo ocurrido con la flota Embraer, "porque el plan de la compañía, durante la gestión anterior, era deshacerse de esos aviones y por eso no les hizo el mantenimiento correspondiente, porque el plan era reemplazar los 26 aviones Embraer por cinco Max y achicar la compañía".



"Por eso –agregó- ese plan no se daba a conocer porque era un plan de achicamiento. Nosotros íbamos y presentábamos en el Congreso cada uno o dos años el plan de la compañía. Ellos no lo hacían porque si revelaban el plan que tenían de achicar la compañía, los iban a sacar a tomatazos del Congreso".



Indicó en ese sentido que "fue una mirada cortoplacista de hacer caja en el corto plazo, y ahora nosotros estamos pagando las consecuencias".



Destacó Ceriani que entre las tres nuevas rutas y 40 frecuencias anunciadas se encuentran las 12 semanales que pasará a tener Corrientes a partir de agosto, contra las ocho; Posadas pasará de 14 a 20, Bahía Blanca tendrá un incremento del 13% en la oferta de asientos, e Iguazú un 19% más.



Finalmente, opinó sobre la relación con los sindicatos y mencionó que "en general los gremios, como en todos los ámbitos de las distintas reparticiones, han sido perseguidos por la gestión anterior y vienen de años de pasarla muy mal en ese sentido, de mucho maltrato y de un plan de achicamiento, del cual eran testigos presenciales en función de aerolíneas extranjeras".



"Hoy –agregó Ceriani- estamos todos embarcados en la recuperación de la compañía, en hacerla crecer y en volverla a poner en el lugar que tenía".