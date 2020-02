Insisten con limitar los intereses de las tarjetas de crédito

La iniciativa para limitar los intereses de las tarjetas de crédito, que había perdido estado parlamentario, sustituye el artículo 16 de la Ley 25.065 por el siguiente texto: “El límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor bancario o no bancario aplique al titular no podrá superar más del 5% aquella que resulte del promedio de las tasas de interés que la entidad haya aplicado en el mes inmediato anterior, ponderadas por el correspondiente monto de préstamos personales sin garantías reales otorgados en igual periodo”.

“Este proyecto tiene más de dos años. Lo presentamos cuando éramos oficialismo y ahora, siendo oposición, lo volvemos a presentar porque el Congreso tiene que dar una respuesta a los usuarios de tarjetas de crédito que están cansados de las altas tasas de interés”, explicó la diputada Paula Oliveto Lago, autora de la iniciativa. Noticias Relacionadas Tarjetas de créditos: por 180 días no podrán subir las comisiones

Fijan un tope de 55% para las tasas de interés de tarjetas de crédito

En ese sentido, añadió que “no se puede desconocer que, con la situación económica, muchos se financian con la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes. No podemos ser esquivos a esta realidad y tenemos que dar una respuesta inmediata”.



El bloque de diputados nacionales de la CC ARI consideró “carente de fundamento permitir que el usuario soporte, además de elevadas tasas que fija la autoridad monetaria, una sobre tasa que no encuentra justificación alguna en este contexto”.



Por ese motivo, le pidió al gobierno que promueva el “urgente tratamiento de este proyecto con el objetivo de cuidar a los consumidores argentinos que han encontrado en la financiación mediante tarjetas de crédito, la forma de hacer frente a las medidas económicas y a la inflación con salarios y jubilaciones ajustadas”.



"Se podrán excluir de la base de cómputo a ser promediada las líneas de crédito instituidas en el marco de programas (...) y que adicionalmente cuenten con una tasa de interés que no exceda a la tasa encuesta (...) para depósitos de más de un millón de pesos para el plazo de 30 a 35 días, del tercer mes inmediato anterior", dice el texto de la iniciativa.



El miércoles, el senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli, presentó un proyecto para limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que lleva la firma de una veintena de senadores.



Ese texto propone modificar el artículo 16 de la ley 25.065 de tarjetas de crédito y determina que la tasa máxima que cobren los bancos "no podrá exceder la tasa de referencia que establezca el Banco Central".



También, el BCRA resolvió en su reunión de Directorio que aplicará un tope del 55% a la tasa de interés nominal anual para compras en pesos que pueden cobran los bancos a sus clientes por el uso de tarjetas de crédito.