Ranking de marcas de autos más confiables: Mazda deja atrás a Porsche y Audi

Mazda es la marca de autos más confiable de todo el mercado. La automotriz japonesa alcanza el primer puesto del ranking dejando atrás a otros pesos pesados como Porsche y Audi.

¿Cuáles son las variables que determinan la confiabilidad de una marca de autos?

Consumer Reports es una revista estadounidense que se publica desde 1936 y que tiene como objetivo la prueba imparcial de productos y otros aspectos similares, como los derechos de los consumidores.

Es una de las más prestigiosas de su segmento, lo que hace que cada uno de sus estudios y de los contenidos publicados sea tomado con seriedad y como algo emitido por una voz más que autorizada.

Año tras año, Consumer Reports realiza un informe en el cual analiza distintas variables para determinar cuál es la marca de autos más confiable.

Algunos de los criterios que se tienen en cuenta en relación a los vehículos son la precisión del manejo, el control de la conducción, la calidad del frenado y el diseño de los mismos, tanto interior como exterior.

¿Cuáles son las marcas de vehículos más confiables?

Los 10 primeros puestos se ordenan de la siguiente manera:

Mazda Toyota Lexus Buick Honda Hyundai Ram Subaru Porsche Dodge

Después aparecen marcas como BMW, Nissan, Audi, Chevrolet y Mercedes-Benz.

En cuanto a los vehículos en sí, quien sale ganando es Toyota, ya que su modelo Prius se ubica en el primer puesto de los más confiables.

Luego le siguen otros como el Lexus NX, el Buick Encore, el Lexus GX y el Honda HR-V.

¿Qué pasa con los vehículos eléctricos?

De acuerdo con el informe de Consumer Reports, los automóviles eléctricos no quedan bien posicionados, ni en calidad ni en confiabilidad.

Quien no recibió buenas noticias con esta publicación fue Elon Musk. Su marca de vehículos Tesla recién aparece en el puesto 25 del ranking. En cuanto a los automóviles en sí, ninguno de los suyos figura en el top 10 de los más confiables.

De hecho, el Tesla Model Y es uno de los pocos en recibir comentarios abiertamente negativos. Por su parte, el Tesla Model S se ubica séptimo en la lista de los autos menos fiables.

Seguramente esta noticia no agrade al particular empresario estadounidense, aunque tampoco lo sorprenda, ya que no es la primera vez que este informe posiciona de manera negativa su marca y sus vehículos.