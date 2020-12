Informe: cuánto tiempo tardarán las pymes en normalizar la actividad

El 70% de las PyME (con algunas diferencias por sector y tamaño) retornará al nivel de actividad de la pre-pandemia durante el primer semestre 2021, destaca un comunicado de la Fundación Observatorio PyME; y el restante 30% retornará al nivel de actividad que tenía antes de la llegada del coronavirus entre el segundo semestre y el 2022. Por ello es que el sector pyme espera un 2021 "mediocre", con niveles de rentabilidad e inversión similares a los actuales.

Esto significa, según la Fundación Observatorio Pyme, que aún no hay condiciones suficientes para que la actividad económica genere un cambio significativo en el mercado de trabajo. "El leve repunte observado en la confianza de los empresarios no ha logrado modificar las previsiones de inversión ni las expectativas de rentabilidad, que continuarán estables al nivel actual, es decir un bajo nivel que no logrará modificar sustancialmente la ocupación", destaca esta entidad. El informe Cierre de año y perspectivas 2021, de la Fundación Observatorio Pyme, señala que el leve repunte de la actividad, en general, en los últimos meses, "no ha logrado modificar las previsiones de inversión ni las expectativas de rentabilidad" porque "no logrará modificar sustancialmente la ocupación".

Ante este escenario, el documento señala que los esfuerzos de los empresarios pyme estarán dedicados al desarrollo de estrategias orientadas a la mayor eficiencia productiva y de gestión:

Monitoreo permanente de los flujos de efectivo y contención de costos.

Focalización de los recursos financieros y económicos en la actividad principal.

Integración con los principales clientes y proveedores.

Por estos motivos es que -según destaca el documento de la Fundación Observatorio Pyme- se espera un año 2021 caracterizado por un desempeño productivo mediocre, aunque signado por un muy importante esfuerzo de las empresas para la puesta en marcha de nuevas estrategias empresariales en busca de una mayor eficiencia productiva.

Otra de las conclusiones del informe es que la economía de las PyME se reactivará y retornará a niveles similares a los registrados en la pre-pandemia, es decir niveles insuficientes para generar nueva ocupación, aunque con una tendencia hacia la reactivación al grueso de las micro y pequeñas empresas.

Fuente: Fundación Observatorio Pyme